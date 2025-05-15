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新一代Skoda「旗艦旅行車Superb」試駕！舒適大空間又貼心的運動好手

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

Skoda Superb作為品牌旗艦車款代表，尤其Combi 一直以來就是大型旅行車級距的空間與實用性代表。台灣即將導入第4代大改款，Superb Combi旅行車更在設計、科技與舒適性上實現跳躍式進化，安全更是滴水不漏，再度有感大提升！

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣預計下半季上市，提供房車、5門旅行車規格。

新一代Skoda Superb台灣預計會在6～7月上市，維持房車、旅行車Combi等選擇，預計提供1.5升渦輪48V輕油電，以及試駕的2.0升渦輪4x4四驅車型，售價尚未公布，而以上一代車型作為參考，房車售價132.8～179.8萬，旅行車為142.8～182.8萬。

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲黑化套件搭配Matrix LED頭燈組，展示更帥氣的旗艦風範。

在外觀設計上，延續 Skoda最新家族語彙，整體比例與細節明顯進化。車頭前臉部分，全新多邊形水箱護罩與更銳利、高質感的Matrix LED 2.0頭燈組，使車頭輪廓更具現代感與視覺張力。

試駕車更超帥的Sportline 黑化運動化套件，懸吊高度降低15mm，水箱罩採用亮黑塗裝，搭配黑色Skoda 廠徽、窗框、行李架與後視鏡蓋，強化整體運動感之餘，也呈現出歐系豪華旅行車中少見的冷冽風格。兩側黑化進氣孔不只是擺著好看而已，有撞風冷卻功效，內部還有導流孔幫剎車系統散熱。

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲外型不僅動感、年輕，旗艦大車更實現優秀的風阻係數。

車側線條修長且比例優雅，尺碼4,902x1,849x1,482mm，軸距達2,841mm，不僅視覺上具備德系高級車的穩重感，腰線從頭燈一路貫穿至尾燈，展現出肌肉感與流線動感，原廠更表示，作為近5米的旗艦大車，新一代實現更出色的風阻係數，旅行車來到0.25cd，房車更是只有0.23cd。

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲車尾同樣耐看搶眼，並具備實用的電動尾門。

尾燈採全新樣式的C形導光設計呼應家族，中以黑化的Skoda 字母橫向貫穿。後保桿設計簡潔，排氣尾飾管巧妙隱藏，整體呈現出一種低調不張揚的德系美學。對於喜歡低調性能氛圍的消費者而言，這樣的設計無疑十分耐看。

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲排檔設計改成方向盤右側，操作直覺，數位科技感出色。

全新 Superb Combi 車艙布局煥然一新，科技感與舒適度大幅提升。映入眼簾的是全新設計的中控台，取消傳統排檔桿，改以電子線傳控制，將排檔控制桿移至方向盤右側，釋放出中控台下方完整的置物空間。這樣的設計不僅符合現代化趨勢，也讓駕駛空間更加寬敞實用。

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲座艙細節不馬虎，左右門板、中央扶手都有麂皮包覆。

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲空調出風口的黑色水晶杯設計相當貴氣。

內裝搭配大量軟質塑料、麂皮材質與皮革飾板混搭，整體氛圍溫潤，特色的黑色水晶杯造型出風口更呈現出旗艦奢華的高貴氣息。中控與其他家族車款呼應採13吋多媒體螢幕，操作邏輯清晰、支援無線手機連結，

中控上方配有一具 13 吋觸控螢幕，操作邏輯清晰、支援無線 Apple CarPlay/Android Auto，介面設計風格簡潔。10吋數位儀表亦提供多種顯示模式，駕駛所需資訊一目了然。

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲螢幕下方3顆旋鈕功能可多了！除了控制冷氣空調，還能快捷切換駕駛模式。

中控下方另有首度導入的 Smart Dials 智慧旋鈕，設於螢幕下方的3顆旋鈕不僅可調整冷氣溫度，亦可依車主設定控制音量、風量，還能設定快捷切換的駕駛模式，提供一般、節能、運動、個人客製化等5種駕駛模式。

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲跑車化座椅是精髓，不僅超帥，還具備貼心的按摩與智慧進出功能。大面積的天窗更是提供欣賞美景的加分配備。

試駕車採用黑色麂皮與皮革雙材質包覆運動跑車化座椅，支撐性十足，並具備電動調整、加熱/通風與按摩功能。按摩模式擁有多段選擇，可針對腰背部進行舒壓推揉，無論是長途駕駛或日常通勤都相當實用。此外，座椅還具有智慧舒適化進出功能，當車輛熄火時，座椅會貼心自動退後10公分，讓駕駛方便進出。

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲後座舒適化套件可圈可點，頸部靠枕、毛毯、遮陽簾等配備不手軟。
Superb Combi 向來以車室空間表現聞名，新一代車型更是再上一層樓。前後座膝部與頭部空間表現都非常充裕，3區恆溫空調基本配置，後座還配有舒適化套件，專為後座乘客設計貼心的頸部靠枕、毛毯、遮陽簾等，尊榮儀式感給好給滿。

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲行李廂空間平整化稱讚，除了有多處的隱藏置物空間，還提供多樣化的配件。

行李廂空間標準模式下即擁有 690 公升 超大容積，透過 4/2/4 分離可傾倒後座椅背，最高可擴充至 1,920 公升 的平整空間，行李廂下方亦具備雙層收納與隱藏空間設計，貼近生活實用性。

經典的「Simply Clever」巧思依舊豐富、可固定購物袋的掛鉤、摺疊式置物網等配備皆未缺席，作到超大寬敞空間又有多元置物便利性的實力展現。

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲安全配備再升級，導入有感的開門警示系統。

主被動安全層面同樣不容小覷。全車系標配 10 具安全氣囊，包含前座中央氣囊與後座側氣囊，全面守護每位乘客的安全。台灣Skoda為Superb導入更進階的主動安全科技，讓 Superb 在同級距中展現越級防護實力。

對台灣路況有感升級的新配備，RTA 後方橫向車流警示系統，在新世代車型中偵測距離進一步提升至 90 公尺，能更早預警橫向車輛接近，有效降低倒車碰撞風險。

亦同步導入 Exit Warning 2.0 開門警示輔助系統，可在開門前主動偵測後方車流（包括單車與機車），並透過燈號與聲響提醒，保護車內乘客與後方用路人雙方的安全。

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲引擎、變速箱、四驅、15段可調的電子懸吊，讓Superb靈活化身運動健將。

動力核心集團經典的EA888 的2.0 升4缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 7 速 DSG 雙離合自手排變速箱，動力傳輸俐落且不失平順感，是一輛人人好上手的歐系旅行車。

與 4x4 四輪驅動系統的默契搭配，不論雨天濕滑或彎道激烈操駕都能維持高穩定性與循跡力。四驅系統在特殊情況下可將100%動力傳至後輪，且還能將85%動力傳給單邊輪胎，讓駕駛遇到緊急狀況時，能順利脫困。

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

▲15段可調軟硬的避震阻尼，可舒適、可熱血，達成出色的均衡性。

而藏有驚喜的，則是配備在試駕車上的 DCC 電子可調式懸吊系統，具有高達15段軟硬調整，能依據駕駛模式進行全面性調整。Comfort 模式下避震器吸震行程長且順暢，濾震效果舒適帶來合宜的行路質感，對於台灣多坑洞或橋面接縫路況的適應性極佳

切換至 Sport 模式時，懸吊則明顯變得更緊實，支撐性出色、過彎側傾抑制明顯，搭配精準轉向系統，使這台近5米長的旅行車展現出令人驚豔的靈活身手。

▲新一代Skoda Superb年輕又變帥！內在舒適大空間，安全更是有感升級。（圖／記者徐煜展攝）

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關鍵字：skodaKodiaq7人座SUVSuperb房車旅行車

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