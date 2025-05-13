Skoda「新RS性能電動車」發表！340匹馬力、再添雙向充電功能

▲在今年初發表小改款車型後，Skoda原廠也正式發表Enyaq RS、Enyaq Coupe RS性能版本 。（圖／翻攝自Skoda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Skoda原廠在今年1月發表小改款Enyaq、Enyaq Coupe後，近日也帶來該車系最猛爆的RS車型，不僅輸出強悍，同時也提升最大直流快充功率、並且增添雙向充電功能，增添更多便利性！

新Enyaq RS、Enyaq Coupe RS外觀呼應運動化，具有更多黑化風格，前保桿也透過水平導流板、下氣壩格柵、車側葉子板RS銘牌等手法點綴，並且採20吋輪圈（可選21吋），同時Enyaq Coupe RS車型風阻係數更來到0.239Cd（Enyaq RS為0.251Cd）。

▲Enyaq RS透過黑化處理、RS銘牌帶來更運動化的外型，輪圈自20吋起，Coupe車型還有0.239Cd超低風阻係數表現。



座艙方面則採用5吋數位儀表、13吋中控螢幕，提供RS Lounge、RS Suite兩種內裝風格，具有檸檬綠縫線等不同面料材質選擇，RS車型也標配運動化底盤設定（前軸降低15mm、後軸降低10mm）、Matrix矩陣式LED頭燈、電動調整記憶／按摩駕駛座椅等。

▲座艙提供2種風格選擇，與小改款車型同樣採5吋數位儀表、13吋中控螢幕佈局。



動力上，Enyaq RS、Enyaq Coupe RS皆採雙馬達全驅、84kWh電池組，具有340匹最大馬力／55.6公斤米扭力，靜止加速破百只要5.4秒，同時最大直流快充也從175kW提升至185kW，提供雙向直流充電功能。

▲Enyaq RS、Enyaq Coupe RS皆採雙馬達全驅、84kWh電池組，具有340匹最大馬力／55.6公斤米扭力，靜止加速破百只要5.4秒。