KIA「主力電動休旅」改款要來了！內外升級多、電池加大續航更好

▲KIA小改款EV6在去年南韓發表後，如今也在車安網的合格審查名單中，預計今年6月底前就會上市 。（圖／翻攝自KIA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

KIA暢銷電動車EV6於去年5月於南韓推出小改款車型後，如今新車也在車安網審查合格產品資訊名單內，且送驗車型眾多，包括Light、AIR、GT Line等車型，預計6月底前就會在台上市。

▲小改款KIA EV6現身車安網，送驗車型眾多。（圖／翻攝自車輛安全資訊網）



新EV6此次小改款換上新的車頭設計，具有更銳利的頭燈、進氣壩造型，同時車頭中央也透過燈條與日行燈結合，並提供新款19吋、20吋鋁圈樣式，車尾變化則不多，保留極富辨識度的尾燈設計。

▲新EV6車頭更加銳利，並提供新款19吋、20吋輪圈樣式，車尾仍保留極高辨識度的設計。



座艙方面也有升級，除了雙12.3吋曲面螢幕外，也採用雙幅式方向盤、增添指紋辨識功能、新中控台設計，同時也擴大OTA遠端韌體更新的功能，可支援主要電子控制系統、另外也提供數位後視鏡、抬頭顯示器，具有AR擴增實境導航。

▲座艙採雙12.3吋曲面螢幕佈局、中控台也重新設計，換上雙幅式方向盤。



動力方面，新一代EV6電池容量從原本77.4kWh加大至84kWh，使RWD後驅車型具有225匹／35.7公斤米扭力、續航力達494公里，並可支援350kW直流快充，18分鐘就能將電量從10%充到80%，至於雙馬達車型則具有320匹／61.7公斤米扭力。

現行台灣販售的KIA EV6共有Light標準版（166.9萬）、Air增程版（197.9萬）、GT-Line增程版（208.9萬）、GT-Line e-AWD增程版（219.9萬），預料在小改款升級下，入手門檻也可能提高。