現代「2電動休旅」新年式登場　台灣悄變更車名、反映續航力！

▲Hyundai南韓原廠針對IONIQ 5、Kona Electric進行新年式更新，將高階車型配備下放至部分車型。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）南韓原廠發表2025年式IONIQ 5、Kona Electric，其中IONIQ 5標配隱藏式車門把手，並依車型將部分配備下放，儘管售價小幅調漲，但也增添一些產品競爭力。

南韓當地販售的IONIQ 5共有標準版的E-Value+、Exclusive、E-Lite，以及增程版Exclusive Long Range、N Line、Prestige等車型，新年式在Exclusive標配副駕電動椅、Prestige車型升級後座加熱功能，同時像是360度環景、後方來車顯示等原本N Line車型才有的配備也下放到Exclusive車型上。

▲小改款IONIQ 5在電池容量加大下，具有更出色的續航力。



動力方面，南韓市場販售的IONIQ 5共有單馬達後驅、雙馬達全驅車型，提供63kWh或84kWh兩種電池容量，最大馬力分別有170匹、229匹、325匹等選擇，在售價微漲後，使當地入手價自4,740萬韓元起，折合新台幣約101.7萬起。

至於Kona Electric也針對入門車型增添後方來車警示、後方碰撞預防輔助、RCTA後方交叉碰撞輔助、離車警示等功能，並且升級人造皮革座椅、雙前座通風加熱座椅等，當地售價自4,152萬韓元起，折合新台幣約89.3萬。

▲南韓販售的Kona Electric也增添駕駛輔助功能、調整內裝材質。



台灣市場方面，總經銷南陽實業在3月小改款IONIQ 5登台後，則悄悄將原本EV400、EV600車型更名為「EV520」、「EV650」，主因是新IONIQ 5在電池容量升級為63kWh（原為58kWh）、84kWh（原為77.4kWh）後，透過車名變更來反應最大續航里程，售價則為159.9萬、187.9萬。