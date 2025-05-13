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台灣Nissan Kicks e-Power召修！軟體瑕疵、停車後恐無法啟動

▲Kicks e-Power。（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣裕隆日產發佈Kicks e-Power召修，主因是鋰電池控制器軟體瑕疵，極端情況下可能導致車輛停止後無法啟動。（圖／翻攝自Nissan，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Nissan裕隆日產近日針對Kicks e-Power車型發佈召修，主因是鋰電池控制器軟體瑕疵，可能造成車輛電腦計算的充電、容電量狀態顯示不穩定，可能觸發保護機制而切斷動力，在車輛停止後無法啟動。

Nissan裕隆日產此次針對2022年4月至2023年9月於泰國製造的Nissan Kicks e-Power車型召修，在鋰電池控制器軟體瑕疵下，車輛電腦計算出的鋰電池充電及容電量狀態顯示可能會不穩定，造成車輛儀表電池充電狀態顯示異常，若在高速行駛期間發生此情況，行車電腦可能會觸發保護機制而切斷動力，在此期間車輛仍可滑行行駛，煞車及轉向系統可正常運作，惟車輛停止後將無法重新啟動，需使用道路救援服務，極端情況下恐有影響行車安全的疑慮。

裕隆將以掛號信通知受影響車主，回廠更新鋰電池控制器軟體，作業時間約0.6小時。Nissan免費服務專線：0800-088-888。

▲Kicks e-Power。（圖／翻攝自Nissan）

▲召修車型為2022年4月至2023年9月於泰國製造的Nissan Kicks e-Power。

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關鍵字：汽車油電Nissan裕隆日產Kickse-Power召修電池控制器泰國軟體

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