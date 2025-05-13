「Mazda全新休旅」爆紅救銷量！大陸EZ-60上市不到一個月訂單上看2萬

▲Mazda EZ-60休旅銷量捷報！上市不到一個月訂單上看2萬。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

由大陸長安馬自達Mazda主導開發的全新EZ-60休旅，於4月底上海車展正式發表上市，近來原廠公布最新訂單銷量，EZ-60不到一個月已經累積突破1.8萬訂單，至5月底前相信就能突破2萬大關！

▲Mazda EZ-60休旅提供2種動力配置，更以CX-6e進軍歐洲市場。

大陸Nissan N7、Mazda EZ-60這2款全新電動車都創下可觀人氣，尤其EZ-60更是鎖定一級戰區的電動休旅市場，更以CX-6e進軍歐洲市場，EZ-60基於長安汽車EPA平台打造，提供電動板與增程2種版本，售價人民幣12.99萬起，折合新台幣57萬，從4月底上海車展上市後，已經超過1.8萬訂單。

▲EZ-60最大續航力可達1,300公里。

EZ-60電動車搭載單馬達，電池容量68.8kWh，馬力258匹，續航里程可達600公里；增程式版本則搭配1.5升自然進氣引擎作為發電機，搭載28.4 kWh電池組，繳出218 匹綜效馬力輸出，總續航里程來1,300公里。

內裝科技更是品牌主打亮點，配置五花八門的電子配備，以AR-HUD抬頭顯示取代傳統儀錶，中間更有超大的26.45吋液晶螢幕，並號稱有5K清晰畫質，而由於車外並未配置傳統後視鏡，以電子數位化取代。空間表現也不差，基本具有350L行李廂容積，座椅傾倒後可達2,036L之譜。