TOYOTA「神車跨界休旅」日本改款現身！搭載專屬配備　採油電雙動力

▲神車Corolla Cross日本無偽裝捕獲！（圖／翻攝自X社群@ベストカー）

記者徐煜展／綜合報導

歐洲、北美相繼釋出小改款TOYOTA Corolla Cross，接下來準備輪到日本母國市場，近來日本已經捕獲到改款新TOYOTA Corolla Cross（連結），而且還是無偽裝型態，雖然造型與台灣亞太規大同小異，不過日本卻是擁有比歐洲、北美、台灣更香的獨門配備！

▲日規Corolla Cross藏好料，與6代RAV4都將導入方向燈道路投影系統。（圖／翻攝自市光工業）

從日本最新捕獲到的無偽裝TOYOTA Corolla Cross來看，造型承襲亞太規版本，也就是台灣、泰國等市場風格，採用搶眼的點陣式水箱護罩，配備細長的LED頭燈，接下來5月21日要發表的大改款RAV4，預計也會採用類似的設計語彙。

歐洲、北美市場的小改款TOYOTA Corolla Cross風格都有不同特色，而日本卻擁有更先進的專屬配備，日規此次將藉由小改款導入方向燈道路投影系統，當車輛使用方向燈時，箭頭指示燈將投射在路面上，來提醒夜間行人或騎士，而這項讓人羨慕的好配備，未來不意外也將導入在6代RAV4上。

▲日規Corolla Cross將只提供油電配置。（圖／翻攝自TOYOTA）

日前日本Corolla已全面停售汽油動力，把重心放在油電技術上，而即將登場的Corolla Cross預期也只會提供油電配置，採用1.8、2.0升油電，結合第5代THS油電技術，帶來更理想的油耗表現。