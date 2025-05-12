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第6代「大改款TOYOTA RAV4來了」首度預告！外觀、內裝大換新5月發表

▲新一代TOYOTA RAV4預告5月21日發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代TOYOTA RAV4預告5月21日發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

全球車迷心心念念的新一代TOYOTA RAV4終於來了！海外原廠首度釋出一系列外觀、內裝廠照，可看到新RAV4不僅科技感大幅進步，並帶來與其他家族不同的科技座艙，並更強調戶外休閒機能！

▲新一代TOYOTA RAV4預告5月21日發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代TOYOTA RAV4預告5月21日發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新RAV4內裝大換新，科技感媲美LEXUS RX、NX新生代設計。

從今年開始，日本、台灣等市場都相繼減產供應第5代RAV4，也暗示第6代登場好日子不遠，從首度釋出的預告圖來看，可見全 RAV4 採用全新的數位儀錶，以及不輸LEXUS NX、RX的超大中控螢幕，並搭配 HUD 抬頭顯示器，展現高度數位化風格。至於方向盤造型則與 Tundra皮卡車類似，並加上首度導入線傳式設計。

大改款RAV4原廠特別以「Life is an adventure」為主題，加上預告圖中也暗示新車導入防水、防刮材質，並出現護目鏡與雪地等用品，強調戶外實用性，並在中控台運用綠色霧面飾板提升視覺層次。

▲新一代TOYOTA RAV4預告5月21日發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代TOYOTA RAV4預告5月21日發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲外觀將呼應Prius、Camry、Corolla Cross等最新家族設計。

6代RAV4基於 TNGA-K 模組化平台打造，預期在操控、舒適與安全性上皆有顯著提升。外觀走向以日前測試車得知，車頭造型預計導入最新家族設計語彙，水箱護罩與 Corolla Cross 相似，而頭燈則採細長的C字造型LED頭燈，與新世代 Prius、Camry 等車款呼應。

動力配置將有基本的2.5升油電與PHEV，同時大陸市場的雙生車Wildlander將導入Camry、LEXUS ES的2.0升油電，大陸雙生車RAV4有了最新2.0升油電加持，讓產品更有市場競爭力。

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