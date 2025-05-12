台灣新一代Skoda「旗艦房車、旅行車」預計6月上市！1.5升渦輪省稅金

▲新一代Skoda Superb正在籌備最後上市階段，預計6月與台灣車迷見面。（圖／翻攝自Skoda）

記者徐煜展／綜合報導

遲到總比沒到好！海外於2023年發表的第4代大改款Skoda Superb，台灣原廠正在籌備上市行程，近期除了展開媒體試駕外，並會在6月舉行VIP預賞，這也就表示，台灣新一代Skoda Superb預計會在6月上市發表。

▲台灣預計維持房車、旅行車等選擇。

新一代Skoda Superb台灣預計維持房車、旅行車Combi等選擇，相較5月要上市的雙生車2.0升渦輪福斯Passat旅行車，以日前車安網、環境部送測得知，台灣Skoda Superb將採用1.5升渦輪搭配48V輕油電，比Passat旅行車享有稅金優勢。

日前車安網送測的共有1.5升TSI eTEC與2.0升TSI車型，1.5升TSI eTEC採4缸汽油渦輪+48V輕油電系統，具有150匹／25.5公斤米扭力，平均油耗達18.6km／L（Combi為18.5km／L）；2.0升TSI車型最大馬力達204匹（RS車型為265匹），皆搭配7速DSG雙離合自手排變速箱。

▲外型年輕動感，內裝座艙科技感大幅進步。

新一代車型外觀變得更年輕，同時尺碼放大空間更出色，車長比改款前增加、軸距維持2,841mm，並有著最新Modern Solid設計語彙，在大面積水箱護罩及Matrix銳利頭燈下更加有型。

座艙部分則採10吋數位儀表、13吋中控螢幕等，與日前上市的新一代Kodiaq大同小異，並改採方向盤右側排檔設計，具有Smart Dials多功能旋鈕、15W手機無線充電等。