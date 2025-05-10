TOYOTA Corolla日本取消純油車！搭最新1.8油電、折新台幣47.7萬起

▲TOYOTA Corolla全車系取消傳統汽油動力，全面換搭第5代1.8升油電動力 。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA日本原廠針對Corolla房車、Corolla Touring旅行車、Corolla Sport掀背推出更新，此番取消傳統汽油動力，全車系全面採用第5代Hybrid油電系統，同時也增添標配內容、售價微幅上漲。

▲日規Corolla不論是房車、掀背、旅行車都統一提供1.8升Hybrid油電，在電池從鎳氫改為鋰電池下，油耗表現也更好。



日規Corolla車系不論是房車、掀背、旅行車此次全面捨棄過往1.8升汽油動力，統一提供1.8升Hybrid油電動力（綜效馬力140匹），該油電系統中的2ZR-FXE 1.8升汽油引擎具有98匹馬力，在前驅車型中搭配95匹電動馬達，E-Four 4驅車型則再增添1具41匹電動馬達，電池容量皆為4.08Ah鋰電池，在取代過往鎳氫電池、提高效率下，使Corolla具有WLTC平均油耗27.2km／L表現，Corolla旅行車E-Four 4驅車型則是24.9km／L。

▲這套第5代油電系統以2ZR-FXE 1.8升汽油引擎、電動馬達及4.08Ah鋰電池組成，綜效馬力達140匹，在前驅車型中WLTC平均油耗來到27.2km／L。



配備上，日規Corolla車系也有升級，其中在銷售主力的中階G車型增添更多標配項目，像是前後行車記錄器、數位鑰匙、盲點偵測（含Exit Assist下車輔助）及Parking Support Brake停車煞車輔助系統等，並且具有前霧燈、新款16吋輪圈等，同時所有Corolla車系皆採前後LED燈源。

▲配備上，銷售主力的中階G車型也升級不少，全車系皆採前後LED燈源、標配數位鑰匙及前後行車記錄器。



目前日規Corolla Sport掀背車型已展開販售，Corolla房車及Corolla Touring旅行車則會在5／19開賣。售價區間方面，最入門的Corolla X為2,279,200日圓起（折合新台幣約47.7萬），最貴的Corolla Touring Active Sport Hybrid E-Four則是3416,600日圓（折合新台幣約71.1萬），較先前小幅調漲。

▲日規TOYOTA Corolla房車簡易規配。