賓士「全新AMG四門電動轎跑」首次公開！捨棄現行款設計氣勢十足

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-AMG 近期於官方社群媒體釋出全新四門轎跑車款的預覽圖，為即將登場的重磅新車揭開序幕。從曝光的剪影圖與海外最新間諜照來看，這款尚未命名的車型將捨棄現行 GT 4-Door Coupé 的掀背設計，轉而採用傳統行李廂蓋。車尾玻璃與擾流尾翼之間的分界線明顯，但整體設計細節仍有待實車亮相確認。

新車整體輪廓顯得修長且氣勢十足，配備隱藏式車門把手、大尺寸多輻式輪圈，以及流線的 Coupé 式車頂線條，呈現出濃厚的性能轎跑風格。此外，車頭蓋設計頗為特殊，有可能採用類似前行李廂的配置。雖然尾燈真偽尚未確認，但前頭燈組看來已接近量產水準，具備醒目的日行燈設計。

動力方面，這款新車將基於品牌專屬的 AMG.EA 純電平台打造，該平台主打操控樂趣與高性能體驗。與此同時，品牌也計劃推出同平台 SUV 車型。雙車款預計搭載英國 YASA 公司所研發的軸向磁通電動馬達，這種輕量化馬達最大輸出可達 480 匹馬力與 800Nm 扭力，預示著新世代 AMG 電動車將具備強悍動能。

隨著更多資訊逐步揭曉，這款全新四門轎跑不僅代表 Mercedes-AMG 電氣化時代的重要里程碑，也預告品牌未來性能美學與技術實力的全新篇章。究竟實車將帶來哪些令人驚艷的細節與性能表現，值得所有性能迷拭目以待。