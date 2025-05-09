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首度參加達卡拉力賽　Defender Dakar D7X-R原型車完成測試！

▲Defender Dakar D7X-R測試。（圖／翻攝自Defender）

▲Defender將首度參加2026達卡拉力賽，目前正在撒哈拉沙漠進行Dakar D7X-R原型車測試。（圖／翻攝自Defender，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

為了應戰2026達卡拉力賽與W2RC世界拉力錦標賽，Defender目前已在摩洛哥展開Defender Dakar D7X-R原型車測試，並宣告將與2位明星駕駛簽約，分別是14度拿下達卡拉力賽冠軍的Stephane Peterhansel及新秀Rokas Baciuska。

▲Defender Dakar D7X-R測試。（圖／翻攝自Defender）

▲Defender Dakar D7X-R測試。（圖／翻攝自Defender）

▲Defender也與14度拿下達卡拉力賽冠軍的Stephane Peterhansel（上圖）及新秀Rokas Baciuska（下圖）車手簽約。

以4x4全地形越野性能聞名的Defender將首度參加達卡拉力賽事，Defender Rally車隊將投入3輛Defender Dakar D7X-R參與以量產車為基礎的Stock類別，同時也會以2輛車參戰2026年FIA世界拉力錦標賽。為了參賽，Defender在今年賽事中就扮演重要角色，締結為期4年的達卡拉力賽官方車輛合作夥伴，投入20輛Defender車支援賽事活動，從沙烏地阿拉伯起點Bisha到終點Shubaytah，負責接駁賽事工作人員及VIP媒體。

▲Defender Dakar D7X-R測試。（圖／翻攝自Defender）

▲Defender Dakar D7X-R測試。（圖／翻攝自Defender）

▲Defender Dakar D7X-R具有與一般販售車型同樣的鋁製車身結構、變速箱及傳動系統，動力採4.4升V8雙渦輪引擎。

在參賽車輛整備上，目前Defender Dakar D7X-R原型車於撒哈拉沙漠進行測試，車身具有獨特的迷彩塗裝，並與量產版本同樣搭載D7x鋁製車身結構、變速箱及傳動系統，動力則是4.4升V8雙渦輪引擎，具有強悍的可靠性、耐用性及越野表現，屆時將在明年1月展開的達卡拉力賽登場。

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