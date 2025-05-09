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新一代「TOYOTA 7人座休旅」預計明年見！外觀霸氣空間更勝RAV4

▲經典的TOYOTA Fortuner越野休旅睽違10年將推新一代。（預想圖／翻攝自《Theottle》）

▲經典的TOYOTA Fortuner越野休旅睽違10年將推新一代。（預想圖／翻攝自《Theottle》）

記者徐煜展／綜合報導

買不起高價的TOYOTA Land Cruiser沒關係，在東南亞市場可是有款同樣主打越野機能的TOYOTA Fortuner休旅，售價定位比Land Cruiser平易近人，已經超過10年為改款換代的TOYOTA Fortuner，預計明年就會釋出新一代，並換上TNGA平台，帶來有感的戰力提升！

▲經典的TOYOTA Fortuner越野休旅睽違10年將推新一代。（預想圖／翻攝自《Theottle》）

▲TOYOTA Fortuner、Hilux共享同一平台，預計明年攜手要推出大改款。

TOYOTA Fortuner就是來自台灣熟悉的Hilux 衍生而來越野7人座休旅，事實上，Hilux也正在籌備新一代改款，同時關係到血緣兄弟Fortuner走向，現行款Fortuner為2015年推出的第2代車型，睽違10年的第3代大改款自然受到不少車迷期待。

從最新外媒釋出預想圖來看，大改款 Fortuner 採用了類似Crown與 Grand Highlander 的最新家族化語彙。水箱護罩改為直瀑式格柵設計，與上方細長 LED 頭燈組搭配，營造出強烈的視覺張力。前保桿線條銳利，整體風格更為前衛、動感，車側則延續肌肉感輪廓，並加入時下流行的黑化後視鏡與窗框設計，進一步強化休旅氣勢。

下一代 Fortuner 將導入最新的TNGA-F 平台，與 Land Cruiser技術共享，提升整體剛性與舒適度。而動力系統方面，除了延續 2.8 升柴油渦輪引擎外，結合48V輕油電系統，甚至有望出現油電版本，符合全球節能與環保趨勢。

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