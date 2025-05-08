台灣Skoda「三款熱門車系」推優惠！全標配9氣囊、Level 2輔助系統

▲台灣Skoda針對Fabia、Scala與Kamiq三款熱門車系推出優惠，皆可享零頭款、首年低月付、贈首年乙式全險。（圖／翻攝自Skoda）
記者林鼎智／綜合報導
台灣Skoda今（8）日針對旗下三款熱門車系推出優惠活動，其中包括Fabia、Scala與Kamiq皆推出零頭款、首年低月付方案，另外再加贈首年乙式全險，降低入主門檻。
Skoda入門掀背Fabia為歐洲原裝進口品質，外觀融合L型LED頭燈、箭矢鈑線，具有0.28Cd風阻係數，提供1.0升、1.5升渦輪動力，具有最大馬力150匹、全車標配9氣囊、Level 2駕駛輔助系統。
▲這三款熱門車型皆提供1.0升、1.5升汽油渦輪引擎，並都標配9氣囊、Level 2駕駛輔助系統。
新世代歐洲輕旅Skoda Scala則搭載10.25吋數位儀表、懸浮式8.25吋中控螢幕，同時具有同級最大腿部空間及467-1,410L後行李廂空間、電動尾門，滿足家庭與個人需求。
至於都會休旅Skoda Kamiq則承襲Vision X概念車設計，具有鍛黑立體水箱護罩、Matrix LED智慧頭燈、序列式尾燈，內裝採10.25吋數位儀表、8.25吋中控螢幕，具有靈活身形及實用配置。
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