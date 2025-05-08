入手門檻降6萬！新年式Range Rover Evoque上市　新增都會魅影版

▲2026年式Range Rover Evoque上市，新年式增添都會魅影版，售價自228萬起，較先前調降6萬。（圖／翻攝自Range Rover，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

作為Range Rover家族都會美型休旅，全新2026年式Range Rover Evoque今（8）日上市，除了P250 S、P250 Dynamic SE雙車型外，也推出「都會魅影版」，新年式Range Rover Evoque售價自228萬起，入手門檻相較先前調降6萬。

2026年式Range Rover Evoque

P250 S：228萬（較改款前降6萬）

P250 Dynamic SE：269萬（較改款前漲1萬）

P250 S都會魅影版：232萬（新增車型）

P250 Dynamic SE都會魅影版：273萬（新增車型）

新Evoque全車系標配檀木黑車內頂篷、雙前座Grained Leather粒面真皮座椅，同時也具有11.4吋Pivi Pro中控螢幕，具有無線Apple Carplay／Android Auto、360度環景影像、ClearSight電子後視鏡、抬頭顯示器全景玻璃天窗等配備。

▲都會魅影版具有黑色外觀套件、升級的亮黑輪圈。



外觀上，P250 S承襲經典設計，以三道線條由前至後勾勒車身造型，P250 Dynamic SE則具有Pixel LED頭燈及更運動化的外觀設計。至於新增的「都會魅影版」則搭載黑色外觀套件、升級的亮黑輪圈。其中P250 S 都會魅影版針對前後品牌徽、水箱護罩、前後保桿與車側飾板施以黑色線條勾勒奢華質感風格，具有黑色煞車卡鉗、19吋5幅亮黑輪圈；P250 Dynamic SE都會魅影版則包括引擎蓋散熱孔、前下氣壩兩側飾條、排氣管飾件黑化處理，並升級20吋10幅亮黑色輪圈。

▲Evoque動力皆採2.0升4缸汽油渦輪引擎+MHEV輕油電系統，具最大馬力249匹／37.2公斤米扭力。



Evoque動力上皆搭載Ingenium 2.0升4缸汽油渦輪引擎+MHEV輕油電系統，具有最大馬力249匹／37.2公斤米扭力，標配Terrain Response 2第二代全地形反應系統，提供全地形反應能力，滿足日常使用、家庭戶外生活等各種不同用車情境。