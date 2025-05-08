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入手門檻降6萬！新年式Range Rover Evoque上市　新增都會魅影版

▲2026年式Range Rover Evoque。（圖／翻攝自Range Rover）

▲2026年式Range Rover Evoque上市，新年式增添都會魅影版，售價自228萬起，較先前調降6萬。（圖／翻攝自Range Rover，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

作為Range Rover家族都會美型休旅，全新2026年式Range Rover Evoque今（8）日上市，除了P250 S、P250 Dynamic SE雙車型外，也推出「都會魅影版」，新年式Range Rover Evoque售價自228萬起，入手門檻相較先前調降6萬。

2026年式Range Rover Evoque
P250 S：228萬（較改款前降6萬）
P250 Dynamic SE：269萬（較改款前漲1萬）
P250 S都會魅影版：232萬（新增車型）
P250 Dynamic SE都會魅影版：273萬（新增車型）

新Evoque全車系標配檀木黑車內頂篷、雙前座Grained Leather粒面真皮座椅，同時也具有11.4吋Pivi Pro中控螢幕，具有無線Apple Carplay／Android Auto、360度環景影像、ClearSight電子後視鏡、抬頭顯示器全景玻璃天窗等配備。

▲2026年式Range Rover Evoque。（圖／翻攝自Range Rover）

▲都會魅影版具有黑色外觀套件、升級的亮黑輪圈。

外觀上，P250 S承襲經典設計，以三道線條由前至後勾勒車身造型，P250 Dynamic SE則具有Pixel LED頭燈及更運動化的外觀設計。至於新增的「都會魅影版」則搭載黑色外觀套件、升級的亮黑輪圈。其中P250 S 都會魅影版針對前後品牌徽、水箱護罩、前後保桿與車側飾板施以黑色線條勾勒奢華質感風格，具有黑色煞車卡鉗、19吋5幅亮黑輪圈；P250 Dynamic SE都會魅影版則包括引擎蓋散熱孔、前下氣壩兩側飾條、排氣管飾件黑化處理，並升級20吋10幅亮黑色輪圈。

▲2026年式Range Rover Evoque。（圖／翻攝自Range Rover）

▲Evoque動力皆採2.0升4缸汽油渦輪引擎+MHEV輕油電系統，具最大馬力249匹／37.2公斤米扭力。

Evoque動力上皆搭載Ingenium 2.0升4缸汽油渦輪引擎+MHEV輕油電系統，具有最大馬力249匹／37.2公斤米扭力，標配Terrain Response 2第二代全地形反應系統，提供全地形反應能力，滿足日常使用、家庭戶外生活等各種不同用車情境。

項目 P250 S 都會魅影版 P250 DYNAMIC SE 都會魅影版
建議售價 2,320,000 2,730,000
引擎型式 直列 (渦輪增壓) 直列 (渦輪增壓)
排氣量 cc 1,997 1,997
最大馬力 249PS / 5,500rpm 249PS / 5,500rpm
最大扭力 365Nm / 4,500rpm 365Nm / 4,500rpm
0-100 km/h加速 sec 7.6 7.6
極速 km/h 230 230
油耗 km/L (市區/高速/平均) 8.49 / 14.71 / 11.6 8.49 / 14.71 / 11.6
CO2排放量 g/km 1,293 1,293
排氣標準 3 3
變速系統 9速ZF手自排變速系統 9速ZF手自排變速系統
驅動方式 智慧型AWD 智慧型AWD
底盤懸吊 麥花臣式防傾樑 多連桿式防傾樑
煞車系統
ABS防鎖煞車系統
EBA緊急煞車輔助系統
軸距 mm 2,681 2,681
車長 mm 4,371 4,371
車寬 mm 1,649 1,649
車高 mm 1,996 / 2,100 1,996 / 2,100
行李廂容量 (標準/最大) L 530 530
車重 kg (DIN) 1,818 1,818
轉向半徑 m 5.95 5.95
接近角度 (度) 25.0° / 20.7° / 30.6° 25.0° / 20.7° / 30.6°
油箱容量 L 67 67
安全氣囊
車道偏移警示系統
後座ISOFIX系統
ACC主動式定速巡航
輪胎尺寸 19吋 5輻式鑽石切割輪圈 20吋 10輻式亮黑輪圈

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