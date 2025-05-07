吉普「最新跨界休旅Compass」登場！經典越野實力結合現代電能動力

圖文／7Car 小七車觀點

Jeep 日前正式發表全新一代 Compass 車型，結合品牌經典的越野實力與前瞻電能科技，該車不僅延續了品牌 DNA 中的堅固與多功能性，更透過嶄新設計與電氣化動力系統，瞄準歐洲 C 級 SUV 市場的主流消費者。新款 Compass 預計於 2025 年第四季交付，並自梅爾菲 (Melfi) 工廠生產，呼應 Stellantis 集團推動在地電動化生產的策略。

外觀上，全新 Compass 維持品牌經典設計語彙，包括七孔式水箱護罩、梯形輪拱與車身防刮護板。車身尺寸長度為 4.55 公尺，在維持緊湊的同時提供更寬敞的車室空間，後座腿部空間增加 55mm，行李廂容量則提升至 550 公升。新款車型搭載最新資訊娛樂系統，包含 10 吋數位儀表與 16 吋中控螢幕，並支援 OTA 遠端更新與 Level 2 等級的輔助駕駛技術，帶來更高安全性與便利性。

此次全新 Compass 導入三種動力選擇，分別為 145 匹馬力的 e-Hybrid、195 匹的 Plug-in Hybrid 插電式混合動力版本，以及最高輸出達 375 匹的純電動車型。純電版除擁有前驅與四驅配置外，續航力最高可達 650 公里，配備 160kW 快速充電技術，30 分鐘即可完成 20% 至 80% 的充電，展現新能源車的實用與高效能。全新後軸電動馬達提供額外扭力支援，讓新 Compass 即便前輪無牽引力也能攀爬 20% 坡度。

在越野性能方面，全新 Compass 不僅維持優異穿越能力，即使是前輪驅動車型也標榜「百分百越野能力」，標準配備 Selec-Terrain 地形模式系統與 360 度車體防護。四驅版本具備更佳的進入、跨越與離去角度，並標配陡坡緩降控制系統。車底與保險桿也採用強化設計，確保在城市與野外環境中均有良好保護。

Jeep 同步推出限量 First Edition 首發版，提供 e-Hybrid 與 213 匹純電前驅版本選擇。該車型配備 20 吋鋁圈、LED 矩陣頭燈、環景攝影、Level 2 自動駕駛與感應電動尾門，強調全方位安全與舒適性。內裝標配加熱座椅、駕駛腰靠調整，並可選配按摩座椅、全景天窗與半自動變換車道等功能，滿足都會與戶外的多元需求。

Jeep 品牌主管 Fabio Catone 表示：「全新 Compass 展現我們對未來出行的構想，融合傳統越野基因與先進電動化技術，為消費者帶來既實用又具風格的移動方案。」隨著電動化浪潮興起，Jeep 透過全新 Compass 持續強化其在歐洲與全球市場的競爭力。