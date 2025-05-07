Volvo「新中型油電休旅」亮相！不吃油可跑200km、空間比XC60大

▲Volvo發表新XC70休旅，新XC70從原本跨界旅行車改為休旅車，並且將採PHEV插電式油電動力，具有純電續航最大200公里。（圖／翻攝自Volvo，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Volvo發表新休旅XC70！新車從原本的跨界旅行車變成休旅車，搭載PHEV插電式油電動力，在不吃油的情況下純電動續航可達CLTC 200公里，也是品牌目前純電續航里程最高的PHEV車款。新XC70新車最初是為大陸市場開發，不過後續也有望在其他地方販售。

▲新XC70在車身尺碼上比XC60略大，並且在車頂線條上也更流線斜背。



Volvo聲稱XC70為首款「增程版插電式油電混合動力」的中型休旅，新車以SMA平台（Scalable Modular Architecture）打造，具有高速充電的特色。車身尺碼上，XC70也比XC60更大一些、空間更寬廣，同時外型設計融合了EX90電動休旅、XC90燃油車的特色，除了有熟悉的雷神之鎚頭燈外，也採封閉式水箱護罩及主動式進氣格柵，下方則是黑色氣壩，搭配流線車頂線條、C型尾燈設計。

▲Volvo目前並未公布XC70的相關數據，預計今年底前將率先於大陸上市。



Volvo表示，全新XC70承襲品牌堅實且實用的傳統，以現代風格詮釋斯堪納維亞設計，同時也標示著品牌策略性進軍PHEV增程版插電式油電動力領域，將提供給尚未準備好接受電動車的買家極具吸引力的替代方案。至於其他動力規格、售價尚未公布，預計年底前將率先於大陸開賣。