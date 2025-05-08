TOYOTA改款「Corolla Cross休旅」歐規突襲亮相！全新造型比台灣更搶眼

▲歐洲突襲釋出小改款Corolla Cross！造型與台灣、東南亞差很大。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

繼台灣、東南亞亞太規小改款後，歐洲、日本預計今年也要迎來小改款，而歐規小改款已提前亮相釋出，帶來全新造型設計與亞太規不同，為Corolla Cross帶來更多亮點與討論話題。

▲歐規換上更搶眼的細長LED頭燈。

歐規一次釋出標準款與GR Sport運動款，首先標準款設計，車頭點陣式水箱護罩與亞太規相近，不過全新炯炯有神LED燈組帶來更高的辨識度，內部導入自動遠光燈（AHS）技術，提升夜間視野。LED 導光燈條與內部設計使燈光更均勻、質感更佳。

▲車尾尾燈導入鰭片造型，銘牌標示變得更立體。

尾部設計也變得更時尚、精緻，LED尾燈加入類似鰭片造型，車尾的銘牌變得更為立體，增加整體識別度，搭配全新 18 吋鋁圈，歐規Corolla Cross展現更強氣勢。

▲Corolla Cross GR Sport與台灣亞太規截然不同，給人更強的侵略氣息。

GR Sport更是大刀整容殺氣十足，導入類似GR Yaris、GR Corolla的更霸氣的水箱護罩與進氣孔，並提供專屬的「Storm Grey」雙色車身，降低懸吊10mm，全新歐規的Corolla Cross GR Sport更有氣勢，視覺熱血感給好給滿。

▲內艙科技感更是有感提升，置物空間也進行改良更實用。

中控台重新設計，新增手機收納區、置物盒和杯架設計，提高置物空間機能，全車系針對無線手機充電功率升級，效率提高1.5倍，10.5吋多媒體螢幕結合12.3吋數位儀錶，並能支援OTA遠端更新，具備TSS安全防護。GR Sport車型還具有帥氣的跑車化類麂皮座椅、與象徵熱血的紅色車縫線等。

動力維持Hybrid 140 與 Hybrid 200等2種輸出規格，採用2.0升第5代油電搭配CVT變速箱，不過有新增為雪地調校的Snow Extra駕馭模式，讓新Corolla Cross在雪地擁有更穩定的操控穩定性。