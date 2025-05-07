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王世堅別罵了！台灣裕隆生產「鴻海、三菱電動車」銷海外　官方對外回應

▲裕隆汽車

▲三菱、鴻海合作首款車輛預計就是Model B。（圖／裕隆汽車）

記者徐煜展／綜合報導

立委王世堅別罵裕隆不造車了！鴻海、三菱今5月7日正式簽屬合作MOU 合作備忘錄，而台灣裕隆則負責代工生產，更是以台灣裕隆生產車輛銷往國際市場，這對三方都是新的合作里程碑，同時裕隆也透露向海外生產車輛就是Model B。

▲鴻海百萬有找跨界電動車「Model B現場開箱」！國內外客戶即將啟動。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣今年國產上市，以及銷往海外的Model B由裕隆汽車三義工廠負責生產。（圖／翻攝自資料照）

裕隆汽車對於鴻海、三菱合作對外說明，此款供應給日本三菱汽車的OEM電動車型，將由裕隆與鴻海合資的鴻華先進負責開發，並由裕隆汽車三義工廠負責生產，計劃於2026年下半年在大洋洲地區（澳洲與紐西蘭）上市。

裕隆集團作為台灣唯一有自主研發能力的國產汽車集團，持續推動多角化策略，打造開放多元化價值鏈平台，以策略合作自主研發、導入在地生產、提昇自製率、整車進口等多元方式，為國產車產業創新發展與與國際接軌的機會。

▲鴻海百萬有找跨界電動車「Model B現場開箱」！國內外客戶即將啟動。（圖／記者張慶輝攝）

▲鴻海Model B將為三菱開始布局電動車版圖。而Model C今年也有新客戶進軍北美市場。

裕隆集團具備汽車製造生產能力，除了生產自主研發車型外，也長期為日產、三菱代工生產，達國際汽車製造水準，裕隆集團表示，日本三菱是裕隆集團長期合作夥伴，也是這次成功爭取到日本三菱汽車OEM電動車型委由裕隆汽車三義廠生產的重要關鍵，為台灣汽車打開國際市場機會。

在這次合作案中，透過裕隆與鴻海合資的鴻華先進以CDMS商業模式，以開放平台爭取國際車廠客戶，裕隆汽車則受鴻華先進委託代工生產電動車型，裕隆汽車是國內具備電動車量產且唯一累積生產超過一萬台實績，提供完整電動車生產製造服務的整車製造公司。整合國內電動車型生產稼動經濟效益，目前裕隆汽車三義工廠持續量產n7電動車，也同步著手籌設Model B新車型生產線，Model B台灣向左駕以及海外向右駕車型將由裕隆汽車在台灣生產。

裕隆集團汽車事業策略採多元開放化發展，持續投入新能源車型布局，除了自主品牌納智捷LUXGEN的同時，日本三菱將採用鴻華先進開發與生產電動車，也將台灣自主研發電動車打入全球市場，裕隆代工製造走向國際，對於台灣自主研發與造車工藝在電動車時代具備走向國際的水準，具指標意義。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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