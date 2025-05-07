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53.9萬起、自排小漲！台灣TOYOTA「商用神車Town Ace」新年式開賣

▲新年式TOYOTA Town Ace開賣！自排安全有感升級，小漲價。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式TOYOTA Town Ace開賣！自排安全有感升級，小漲價。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣和泰針對商用車熱銷的TOYOTA Town Ace祭出新年式，維持手排、自排車型，新年式重點放在自排安全配備升級，導入BSM盲點偵測、RCTA後方車側警示系統，售價53.9萬起！

▲新年式TOYOTA Town Ace開賣！自排安全有感升級，小漲價。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲自排2款5人座車型小漲1萬。

新年式Town Ace手排提供2人、5人座車型，售價維持53.9、59萬不變，而自排車型提供5人座自排、5人座自排TSS車型，2款車型售價小漲1萬來到60萬、63.5萬，4款車型都能搭配舊換新輔助5萬。

▲新年式TOYOTA Town Ace開賣！自排安全有感升級，小漲價。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲幫行車安全進行更嚴格把關，自排導入盲點偵測、RCTA後方車側警示系統。

Town Ace廂型車全車系標配雙前座SRS氣囊，頂規更搭載原廠TSS主動式安全防護系2，本次針對主動安全防護系統進行升級，自排車型不僅新增BSM盲點偵測警示系統，行駛過程中系統將自動偵測後方盲點區域的來車，以警示燈提醒駕駛，提升變換車道的安全。

更新增RCTA後方車側警示系統，倒車時，透過雷達偵測車身後方死角，一旦有車輛接近偵測區，系統將發出聲響並藉由警示燈提醒駕駛，提升倒車時的安全。

為感謝消費者長久以來的支持，TOYOTA台灣總代理和泰汽車於5月推出限量「一起響樂」優惠活動：本月入主TOWN ACE，就送原價19,800元超高音質的JBL PartyBox On-the-Go Essential可攜式派對喇叭，再享最高50萬50期0利率。

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關鍵字：toyotaTown Ace商用車休旅

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