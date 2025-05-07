雪佛蘭「新電動休旅」貼牌大陸車　續航510km進軍新興市場

▲雪佛蘭推出新電動休旅Captiva，該車是以大陸上汽集團旗下的五菱星光S為基礎，因此不會銷售美國，而是進軍拉丁美洲、非洲、中東地區等市場。（圖／翻攝自Chevrolet，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

雪佛蘭（Chevrolet）將推出新款電動休旅「Captiva」，新車是以大陸五菱星光S打造，因此不會在美國上市，而是進軍拉丁美洲、非洲、中東地區等市場。這也是雪佛蘭在相繼推出Blazer、Equinox與Silverado的電動車後的新產品，積極擴大電動車陣容。

過去雪佛蘭就曾用過Captiva這個車名，最早在2000年出現，當時是一款緊湊型休旅，後續則以大陸寶駿530推出改款，此次則轉變成電動休旅，並改以五菱星光S打造。

▲Captiva預料將有201匹單馬達前驅、最大續航510公里表現。



外觀上則與大陸新能源車相似，具有銳利LED頭燈造型，並且採封閉式水箱護罩，車尾則與五菱星光S相同，具有黑色後保桿、同樣的尾燈視覺。動力上尚未公布，不過以五菱星光S來看，採單馬達前驅、最大馬力201匹／31.6公斤米扭力，搭配60kW磷酸鐵鋰電池，具有CLTC最大續航510公里表現，20分鐘即可完成30-80%充電。