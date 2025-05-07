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Infiniti將推「新跨界休旅」求生！搭油電動力、擔綱銷量救星

▲Infiniti預計今年推出QX60小改款，以及全新跑旅QX65！（圖／翻攝自Infiniti）

▲Infiniti傳出將推出一款新跨界休旅，將以Rogue為基礎打造，最快2027年上市，圖片為QX60。（圖／翻攝自Infiniti，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在面臨品牌低迷的情況下，Infiniti也傳出將推出新款跨界休旅求生存，打算推出一款基於Nissan Rogue（X-trail）的跨界休旅，並導入電動化，預計2027年就會上市。

據了解，Infiniti將在年底前做出決定，該車屆時將與Acura的新跨界休旅競爭，後者是以HR-V為基礎打造。Infiniti的新休旅從去年就傳出消息，直到上個月的供應商會議上流出，內部代號為i33C。

目前官方仍守口如瓶，但Infiniti也證實「正在認真考慮推出一款全新緊湊型電動休旅，以擴大產品陣容」。至於動力方面，預料將可能搭載PHEV插電式油電、或是最新第3代e-Power動力。

▲國外首度捕捉到Infiniti全新跑旅開始測試！將以QX60平台打造。圖為QX60。（圖／翻攝自Infiniti）

▲在Q50停產、美規QX50、QX55也即將在今年12月停產下，Infiniti也急需一款新車來加入陣容，圖為QX55。

若新車確定量產，預計將與Rogue同樣在田納西州的Smyrna工廠生產，將可規避美國關稅問題，另外Infiniti也對新車寄與厚望，認為該車可達到年販50,000輛的規模，將有助於Infiniti銷量的提振。

目前Infiniti也急需增添新產品，因為Q50已在去年停產，同時美規QX50、QX55也即將在今年12月停產，因此也需要新血加入，才不造成無車可賣的情況。

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關鍵字：汽車

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