15.5萬起！偉士牌「白、黃牌重機」新年式到港　主打新色超吸睛

▲偉士牌白、黃牌2025年式新色到港，其中Sprint 150主打色「奇異果綠」相當搶眼，售價為17.8萬。（圖／翻攝自Vespa，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

偉士牌（Vespa）全新2025年式黃白牌新色登場！新年式全新車色豐富，其中Primavera與Sprint延續經典設計，透過新色及細節優化展現細膩質感；黃牌旗艦機種GTS 300 Super Sport與GTV 300延續高性能引擎科技，結合美感及實用性，提供穩定流暢的騎乘體驗。

▲新年式Primavera 125 i-get ABS FL全新車色主打「含羞草黃」，售價為15.5萬元。



新年式Primavera 125 i-get ABS FL全新車色主打「含羞草黃」、「魅影黑」及新色「赤焰紅」，同時延續經典外型，包括圓形頭燈、鋼製車身、富有曲線的車身線條等，全車也搭配鍍鉻元素提升質感；Sprint 150 i-get ABS FL則主打「奇異果綠」與「魅影黑」，在窄版車身、6角型頭燈、運動風格座墊下具有動感輪廓。

旗艦黃牌幾種方面，GTS 300 Super Sport提供全新主打色「前蔚藍」、「雷霆消光灰」，該車也以碳纖維元素的領結飾蓋、賽車風格座椅與霓虹橘車椅縫線，提供銳利風格；GTV 300則採標誌性低頭燈、外露握把，具有免鑰匙系統、彩色液晶儀表等配備，新年式主打全新車色「墨綠灰」、「雪地白」。Vespa 2025年式黃白車款全新車色正式到港，為經典車款注入嶄新色彩魅力，延續品牌一貫的義式優雅與個性風格。

▲GTS 300 Super Sport提供全新主打色「前蔚藍」，售價為33.9萬。

▲GTV 300新年式主打全新車色「墨綠灰」，售價為34.9萬。