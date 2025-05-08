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MG「入門電動新跨界」大電池印度開賣！續航449公里折合新台幣63萬

▲MG於印度上市最新的Windsor Pro長續航版。（圖／翻攝自MG）

▲MG於印度上市最新的Windsor Pro長續航版。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG於印度帶來最新的Windsor Pro電動小跨界，比起去年上市的標準款，Windsor Pro不僅擁有更長的續航力，還能支援V2L外部供電，當地售價折合新台幣僅要63萬！

▲MG於印度上市最新的Windsor Pro長續航版。（圖／翻攝自MG）

▲MG於印度上市最新的Windsor Pro長續航版。（圖／翻攝自MG）

▲Pro版新車換上更大的電池容量，繳出449公里續航力。

MG Windsor其實是來自大陸寶駿雲朵貼牌雙生車，尺碼僅有4,295x1,850x1,677mm，軸距來到2,700mm水準，而Pro外觀設計與標準款大同小異，主要差在電池容量以及V2L外部供電等細節差異。

MG Windsor入門款售價99.9萬盧比，折合新台幣約38萬左右，而最新上市的Pro版來到174.9萬盧比，折合新台幣63萬，電池從原本採38度磷酸鋰電池、331公里續航力，升級到52.9度、449公里。

▲MG於印度上市最新的Windsor Pro長續航版。（圖／翻攝自MG）

▲新車搭載V2L和V2V功能。

此外，新車支援V2L和V2V功能，可為其他電子設備或電動車充電，讓MG Windsor Pro擁有更豐富的戶外露營休閒可能。在駕駛輔助方面，Windsor Pro配備L2等級的ADAS系統，包括ACC智慧定速跟車、AEB自動緊急煞車、車道維持輔助和遠光燈輔助等功能。

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