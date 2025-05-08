ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

三菱2款「全新電動跨界休旅」明年登場！鴻海、Nissan成合作夥伴

▲Nissan新一代Leaf 。（圖／翻攝自Nissan）

▲三菱不只跟鴻海合作，預計明年也有與Nissan合作的雙生電動車。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

三菱在電動車市場終於動起來大展拳腳，明年除了會有與鴻海合作的Model B電動車，後續更有Nissan助陣的新一代Leaf，三菱將以貼牌方式成為Leaf雙生車，這2款三菱重點全新電動跨界，預告會在明年登場！

▲Nissan新一代Leaf 。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Leaf將與Ariya共享平台，續航力落在560公里。

新一代Nissan Leaf預計將在今年10月登場，與台灣過去販售的舊款車型不同，新一代Leaf轉型成空間更大的全新跨界，搭載來自與Ariya相同的CMF-EV模組化平台，提供63、87kWh電池，最高續航力落在560公里。

隨著新一代Nissan Leaf問世在即，三菱已經表示未來將推出Nissan Leaf雙生貼牌車，讓三菱貼牌的Leaf明年進軍北美市場，作為技術交換，下一代Nissan Leaf將採用Outlander的PHEV插電式油電技術。

▲鴻海量產Model B預告登場；改款新TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga要來了。（圖／翻攝自各車廠）

▲三菱明年也會有鴻海提供的Model B進軍澳洲和紐西蘭。（圖／資料照）

除了有Nissan Leaf來助陣，三菱也已經於鴻海確認合作關係，同樣將以Model B掛上三菱廠徽預計明年進軍澳洲和紐西蘭市場，由台灣裕隆負責生產。鴻海Model B、Nissan Leaf成為三菱拓展電動車版圖新武器。

►鴻海國產「百萬有找Model B」上路今年開賣！7人座MPV本周一同亮相

►台灣福斯今年「3款重點車」全數亮相！新Golf先發、新一代Tiguan隨後來

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：三菱Mitsubishi休旅車鴻海Model BNissanLeaf

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【落漆！】 #澎湖 #花火節 無人機演出不如預期　縣府宣布取消後續場次

推薦閱讀

入手門檻降6萬！新年式Range Rover Evoque上市　新增都會魅影版

入手門檻降6萬！新年式Range Rover Evoque上市　新增都會魅影版

TOYOTA改款「Corolla Cross休旅」歐規突襲亮相！全新造型比台灣更搶眼

TOYOTA改款「Corolla Cross休旅」歐規突襲亮相！全新造型比台灣更搶眼

賓士「暢銷麵包車」達成500萬輛紀錄！歷經3次改款、還有電動版

賓士「暢銷麵包車」達成500萬輛紀錄！歷經3次改款、還有電動版

MG「入門電動新跨界」大電池印度開賣！續航449公里折合新台幣63萬

MG「入門電動新跨界」大電池印度開賣！續航449公里折合新台幣63萬

「特斯拉Model Y」北美推長續航後驅版！售價136萬比台灣便宜更會跑

「特斯拉Model Y」北美推長續航後驅版！售價136萬比台灣便宜更會跑

三菱2款「全新電動跨界休旅」明年登場！鴻海、Nissan成合作夥伴

三菱2款「全新電動跨界休旅」明年登場！鴻海、Nissan成合作夥伴

最新文章

新年式Range Rover Evoque上市2025-05-08

TOYOTA改款「Corolla Cross休旅」歐規突襲亮相2025-05-08

賓士「暢銷麵包車」達成500萬輛紀錄2025-05-08

MG「入門電動新跨界」大電池印度開賣2025-05-08

「特斯拉Model Y」北美推長續航後驅版2025-05-08

三菱2款「全新電動跨界休旅」明年登場2025-05-08

吉普最新跨界休旅Compass登場2025-05-07

Volvo「新XC70油電休旅」亮相2025-05-07

台灣裕隆生產「鴻海、三菱電動車」銷海外2025-05-07

TOYOTA堅持電動車並非減碳唯一解2025-05-07

熱門文章

台灣「速霸陸Solterra」官網下架2025-05-07

鴻海劉揚偉6字訣簽下三菱　裕隆嚴陳莉蓮巧助攻2025-05-08

台灣裕隆生產「鴻海、三菱電動車」銷海外2025-05-07

Volvo「新XC70油電休旅」亮相2025-05-07

特斯拉打翻水壺就壞？真的這麼怕水？　專家揭維修成本真相2025-05-07

TOYOTA改款「Corolla Cross休旅」歐規突襲亮相2025-05-08

「TOYOTA MPV Sienta」化身露營車空間升級2025-05-06

台灣KIA推「Sportage冒險版」　2025-05-07

三菱2款「全新電動跨界休旅」明年登場2025-05-08

吉普最新跨界休旅Compass登場2025-05-07

相關新聞

王世堅別罵了！台灣裕隆生產「鴻海、三菱電動車」銷海外　官方對外回應

王世堅別罵了！台灣裕隆生產「鴻海、三菱電動車」銷海外　官方對外回應

三菱確認合作「鴻海電動車」！台灣裕隆生產代工銷往海外

三菱確認合作「鴻海電動車」！台灣裕隆生產代工銷往海外

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

「特斯拉Model Y」北美推動力升級！新台幣6萬馬力提升100匹、加速更快

「特斯拉Model Y」北美推動力升級！新台幣6萬馬力提升100匹、加速更快

「TOYOTA MPV Sienta」化身露營車空間升級！1.5升油電省油破28km／L

「TOYOTA MPV Sienta」化身露營車空間升級！1.5升油電省油破28km／L

讀者迴響

熱門文章

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

鴻海劉揚偉6字訣簽下三菱　裕隆嚴陳莉蓮巧助攻

鴻海劉揚偉6字訣簽下三菱　裕隆嚴陳莉蓮巧助攻

王世堅別罵了！台灣裕隆生產「鴻海、三菱電動車」銷海外　官方對外回應

王世堅別罵了！台灣裕隆生產「鴻海、三菱電動車」銷海外　官方對外回應

Volvo「新中型油電休旅」亮相！不吃油可跑200km、空間比XC60大

Volvo「新中型油電休旅」亮相！不吃油可跑200km、空間比XC60大

特斯拉打翻水壺就壞？真的這麼怕水？　專家揭維修成本真相

特斯拉打翻水壺就壞？真的這麼怕水？　專家揭維修成本真相

TOYOTA改款「Corolla Cross休旅」歐規突襲亮相！全新造型比台灣更搶眼

TOYOTA改款「Corolla Cross休旅」歐規突襲亮相！全新造型比台灣更搶眼

「TOYOTA MPV Sienta」化身露營車空間升級！1.5升油電省油破28km／L

「TOYOTA MPV Sienta」化身露營車空間升級！1.5升油電省油破28km／L

138.9萬不變！台灣KIA推「Sportage冒險版」　全台最大展間開幕

138.9萬不變！台灣KIA推「Sportage冒險版」　全台最大展間開幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366