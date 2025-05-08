三菱2款「全新電動跨界休旅」明年登場！鴻海、Nissan成合作夥伴

▲三菱不只跟鴻海合作，預計明年也有與Nissan合作的雙生電動車。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

三菱在電動車市場終於動起來大展拳腳，明年除了會有與鴻海合作的Model B電動車，後續更有Nissan助陣的新一代Leaf，三菱將以貼牌方式成為Leaf雙生車，這2款三菱重點全新電動跨界，預告會在明年登場！

▲Nissan Leaf將與Ariya共享平台，續航力落在560公里。

新一代Nissan Leaf預計將在今年10月登場，與台灣過去販售的舊款車型不同，新一代Leaf轉型成空間更大的全新跨界，搭載來自與Ariya相同的CMF-EV模組化平台，提供63、87kWh電池，最高續航力落在560公里。

隨著新一代Nissan Leaf問世在即，三菱已經表示未來將推出Nissan Leaf雙生貼牌車，讓三菱貼牌的Leaf明年進軍北美市場，作為技術交換，下一代Nissan Leaf將採用Outlander的PHEV插電式油電技術。

▲三菱明年也會有鴻海提供的Model B進軍澳洲和紐西蘭。（圖／資料照）

除了有Nissan Leaf來助陣，三菱也已經於鴻海確認合作關係，同樣將以Model B掛上三菱廠徽預計明年進軍澳洲和紐西蘭市場，由台灣裕隆負責生產。鴻海Model B、Nissan Leaf成為三菱拓展電動車版圖新武器。