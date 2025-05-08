賓士「暢銷麵包車」達成500萬輛紀錄！歷經3次改款、還有電動版

▲賓士輕型商用車Sprinter達成第500萬輛里程碑，歷經30年、下線的第500萬輛正是電動版eSprinter。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）近日宣布輕型商用車Sprinter達成上市30年、量產500萬輛里程碑！這款麵包車最早於1995年上市，並經過改款來到第3代車型，同時也在1995年、2007年、2008年3度榮獲歐洲最佳商用車。

賓士Sprinter皆由Charleston工廠負責生產，此次第500萬輛下線的正是電動版eSprinter，屆時該車將交由長期客戶聯邦快遞（FedEx），成為聯邦快遞商用車隊的一員，該車隊涵蓋傳統燃油、電動Sprinter，目前已在美國4個州部署eSprinter電動車型，作為商用物流的配送車型。

▲第500萬輛Sprinter為電動車，並且是該車的長期客戶FedEx聯邦快遞。



賓士Sprinter於1995年問世，取代原先的TN (T1) 系列，並當時就領先同級導入ABS防煞車鎖死、ESP電子穩定系統等電控，提供汽油、柴油等動力；2006年則改款推出第2代車型，涵蓋商用及露營車等，具有更大的空間、更廣泛的車身款式，並在北美以雙生車的方式提供Dodge、Freightliner品牌販售。

現行第3代Sprinter則在2018年改款，具有MBUX影音系統、駕駛輔助系統，並有更豐富的車身、動力選擇，提供前驅、2種變速箱等類型，同時隨著電動版eSprinter的推出，也代表這款輕型商用車提供創新能源的移動方式。

▲賓士Sprinter提供豐富的選擇，不論車身型式、動力、變速箱都相當豐富。