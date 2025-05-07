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138.9萬不變！台灣KIA推「Sportage冒險版」　全台最大展間開幕

▲KIA全台最大展間開幕、Sportage Adventure Edition 。（圖／翻攝自KIA）

▲「KIA全台最大展間」南台中據點今（7）日開幕、同時原廠也推出Sportage Adventure Edition。（圖／翻攝自KIA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

KIA台灣森那美起亞今（7）日全新KIA南台中3S展示中心開幕，該據點也是目前KIA全台最大服務據點。另外，KIA也同時宣布新Sportage Adventure Edition限量登場，升級總價逾7.5萬，售價則維持138.9萬元不變。

新Sportage Adventure Edition「冒險版」以頂規X-Line 4WD車型為基礎，新增11項Outdoor配備及配件，即日起也進駐全台展間。新增的11項配備總價值逾75,000元，包括：專用多功能車頂行李架、可收折多功能車頂行李盤、多功能車頂防水行李包、鋁合金伸縮摺疊桌椅組，另外還有實用配件，像是Sportage銘版車側踏板組、原廠LED後廂尾門燈、原廠LED車門燈、以及卡固立體腳踏墊、後廂墊、二排椅背墊等，滿足喜愛戶外休旅與露營活動的玩家所需，另外再提供80萬0利率購車優惠。

▲KIA全台最大展間開幕、Sportage Adventure Edition 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA全台最大展間開幕、Sportage Adventure Edition 。（圖／翻攝自KIA）

▲Sportage Adventure Edition新增11項Outdoor配備及配件，升級總價值逾75,000元。

此次全新開幕的KIA南台中3S展示中心，是由台灣森那美與在地深耕的慶順汽車攜手，斥資近1億元打造的KIA全台最大銷售服務據點，坐落在台中市南區文心南路精華地段，佔地近600坪，設有客戶休憩區、專屬貴賓交車室，具有7個維修工位，提供南台中地區車主便利的購車及維修保養服務，而原先由慶順汽車負責營運的台中太平展示中心，則將轉為提供專屬Kia商用車卡旺K2500的銷售與服務據點。

▲KIA全台最大展間開幕、Sportage Adventure Edition 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA全台最大展間開幕、Sportage Adventure Edition 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA全台最大展間開幕、Sportage Adventure Edition 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA全台最大展間開幕、Sportage Adventure Edition 。（圖／翻攝自KIA）

▲新開幕的KIA南台中3S展示中心斥資近1億元，佔地600坪，設有客戶休憩區、專屬貴賓交車室、7個維修工位，也是目前KIA全台最大的據點。

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