Jeep「藍哥越野休旅」推復古特仕版！限量30台、粗獷征地一把罩

▲影片來源：Jeep India



記者林鼎智／綜合報導

Stellantis集團旗下品牌Jeep（吉普），近日推出「藍哥」Wrangler 1941 Willys Edition特仕版，該車限量30台，具有專屬配色及豐富配件，不過目前僅限印度市場獨享。

▲Jeep推出Wrangler 1941 Willys Edition特仕版，限量30台，具有專屬塗裝及配件，目前僅限印度獨享。（圖／翻攝自Jeep，以下同）



Wrangler 1941 Willys Edition是以Wrangler Rubicon為基礎打造，並在外型、配置上進行升級，具有專屬獨特的41 Green綠色塗裝，向初代Willys的軍綠色致敬，並且在引擎蓋上也有1941年的彩貼，增添更多復古氣息。

▲特仕版是以Wrangler Rubicon為基礎打造，引擎蓋上有1941彩貼，並提供車側爬梯、Sunrider車頂等個人化選配。



限量的Wrangler 1941 Willys Edition也提供豐富客製化，包括Sunrider車頂、車側爬梯、車頂托架等，另外也標配電動側踏板，車內也有許多復古元素，像是扶手、紅色Jeep腳踏墊，並提供前後行車記錄器。

▲Wrangler 1941 Willys Edition搭載2.0升汽油渦輪引擎、8速自排，在限量30台的售價僅比一般版貴了一些。



動力上則與採2.0升4缸汽油渦輪引擎，搭配8速自排、4輪驅動系統，具有最大馬力260匹／40.8公斤米扭力峰值，至於售價方面，則可能來到732.4萬盧比，折合新台幣約258.6萬，雖然比一般 Wrangler Rubicon貴了15.9萬盧比（折新台幣約5.6萬），但考量到只有30台的稀少性，還算是相當超值。