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118.8萬起！台灣「寶嘉聯合法系進口大軍」齊發　熱門休旅、7人座都包辦

▲台灣寶嘉聯合一口氣端出Peugeot、Citroen車海攻勢。（圖／記者徐煜展攝、寶嘉聯合）

▲台灣寶嘉聯合一口氣端出Peugeot、Citroen車海攻勢。（圖／記者徐煜展攝、寶嘉聯合）

記者徐煜展／綜合報導

台灣寶嘉聯合4月1日舉行媒體活動，展出Peugeot、Citroen新年式大軍，從入門2008、帥氣的408、空間實用的3008與5008應有盡有，且還有7人座MPV的Citroen Berlingo，2026年第一季才剛結束，就馬上發起猛烈的新車攻勢。

▲台灣寶嘉聯合一口氣端出Peugeot、Citroen車海攻勢。（圖／記者徐煜展攝、寶嘉聯合）

▲Peugeot漲幅1.9～4萬，全車系新增電子後視鏡，並作了車系調整。

新年式最大重點全車系都升級電子後視鏡，雖然有1.9～4萬漲幅不等，但依車型不同，還有額外的有感配備升級，Peugeot方面2008提供2款車型，售價漲1.9萬來到119.8與124.8萬。

3008提供3款車型，漲幅4萬，售價128.8萬起，5008同樣漲4萬來到138.8萬起，2款車型新增頂規的GT Nappa Cielo車型，售價分別為154.8萬、164.8萬，車內擁有象徵的Nappa跑車化座椅。

▲台灣寶嘉聯合一口氣端出Peugeot、Citroen車海攻勢。（圖／記者徐煜展攝、寶嘉聯合）

▲台灣寶嘉聯合一口氣端出Peugeot、Citroen車海攻勢。（圖／記者徐煜展攝、寶嘉聯合）

▲台灣寶嘉聯合一口氣端出Peugeot、Citroen車海攻勢。（圖／記者徐煜展攝、寶嘉聯合）

▲408新增2款車型，售價122.8萬起。

帥氣的跨界408，新年式漲幅2.9～3.9萬，售價122.8萬起，增加2款頂規車型，GT Premium Focal、GT Premium Focal Cielo售價140.8與145.8萬，新車型搭載法國頂級音響FOCAL Premium Hi-Fi 音響系統，具備690W高功率輸出與12聲道音場架構。

▲台灣寶嘉聯合一口氣端出Peugeot、Citroen車海攻勢。（圖／記者徐煜展攝、寶嘉聯合）

▲台灣寶嘉聯合一口氣端出Peugeot、Citroen車海攻勢。（圖／記者徐煜展攝、寶嘉聯合）

▲Citroen Berlingo售價118.8萬起，XTR車型售價131.8萬起，增加抓地力控制系統。

Citroen Berlingo布丁狗XTR車型售價131.8萬起，新增搭載Grip Control抓地力控制系統，導入價值超過新台幣3萬元的多路況行駛輔助配置。透過包含標準（Standard）、雪地（Snow）、泥地（Mud）與沙地（Sand）等多模式循跡控制設定，確保車輛在各種行駛環境下皆能維持穩定且精準的循跡表現。

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