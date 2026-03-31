Skoda「頂級3排座電動休旅車」現身測試！全新Peaq拚今年上市

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 持續釋出旗下全新旗艦電動休旅 Peaq 的相關資訊，這款定位品牌頂級的三排座 SUV 已進入量產前最後準備階段，預計將在 2026 年中正式於歐洲市場上市。從目前公布的測試車與規格來看，Peaq 不只是單純的產品延伸，而是 Škoda 在純電世代中重新定義旗艦定位的重要關鍵。

從車身尺碼來看，Peaq 直接鎖定大型 SUV 級距，車長達到 4,874 mm，相較於現行燃油車款 Kodiaq 還多出 116 mm，軸距更來到 2,965 mm，不僅比 Kodiaq 長出 174 mm，也超越 Superb 的 124 mm，整體尺碼已經接近中國大陸市場的 Volkswagen ID.6。

外觀設計部分，雖然測試車仍覆蓋厚重偽裝，但已可看出量產版本將比 2022 年發表的 Vision 7S 概念車更加收斂。車頭採用品牌最新的「Tech-Deck Face」設計語彙，搭配細長的全 LED Matrix 頭燈與封閉式水箱護罩，整體風格與現行 Enyaq、Elroq 等電動車系保持一致。不過 Peaq 在前保桿細節上加入斜向進氣造型，讓視覺更具層次，也提升辨識度。

車側輪廓強調方正與實用導向，大面積車門搭配隱藏式門把設計，有助於降低風阻。車尾則維持直立線條，這樣的設定對於行李廂空間最大化相當關鍵。Škoda 也預告將提供 Sportline 車型，加入黑化套件與最大 21 吋鋁圈，滿足不同客群需求。

空間機能方面，Peaq 將提供 5 人與 7 人座配置，其中 5 人座版本行李廂容量達 1,010 L，7 人座在滿載狀態下也有 299 L 表現，並額外提供 37 L 前行李廂空間。這樣的數據在同級距中具備一定競爭力，也延續 Škoda 一貫強調的實用導向。

內裝部分，原廠已確認將搭載 13.6 吋中控螢幕，並提供擴增實境抬頭顯示器選配，同時導入品牌史上最大面積全景天窗，並支援 Dynamic Shade Control 電控調光功能。此外，「Relax Package」將提供按摩座椅、腿靠設計以及專屬應用程式，搭配 Sonos 音響系統，進一步提升長途乘坐舒適性。

在環保材質應用上，Škoda 表示車內將使用超過 50 kg 的回收材料，並提供無動物皮革與傳統皮革兩種選擇，對應當前市場對永續發展的需求。同時也會加入多項「Simply Clever」設計，強化日常使用便利性。

動力與平台方面，Peaq 採用 Volkswagen 集團 MEB 架構，提供 3 種動力配置。入門 60 車型搭載後置馬達，輸出 201 匹馬力，搭配 63 kWh 電池組，續航力超過 460 km。中階 90 車型同樣為後驅設定，輸出提升至 282 匹馬力，搭配 91 kWh 電池，續航力突破 600 km。

至於頂規 90x 車型則採雙馬達四輪驅動配置，綜效輸出達 295 匹馬力，0-100 km/h 加速 6.7 秒，並同樣搭載 91 kWh 電池組。在充電效率方面，Škoda 表示 10% 至 80% 充電時間可控制在 28 分鐘內，符合當前主流快充水準。

Peaq 將於捷克 Mlada Boleslav 工廠生產，未來上市後將直接對上 Kia EV9、Hyundai Ioniq 9、Peugeot E-5008 以及 Volvo EX90 等三排純電 SUV。