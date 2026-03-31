台灣本田「國產、進口新車今年上市」！油電CR-V、ZR-V兩大休旅先發

▲台灣本田公布今年重點規劃，官宣3款重點新車，帶來全新廠徽識別。（圖／記者徐煜展攝、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣本田今（31）日正式對外公布2026年產品重點規劃，端出「國產＋進口雙線齊發」的新車布局，最受矚目的就是3款全新油電車陣容，包括國產主力CR-V油電，以及進口導入的ZR-V與Prelude，展現品牌在台灣市場全面電動化的決心，同時今天現場也公布HONDA全新識別廠徽，為接下來登場的新車帶來新年新氣象。

▲CR-V確定國產油電化，國產、進口中型休旅都在油電CR-V鎖敵射程。（圖／翻攝自HONDA）

從現場規劃來看，台灣本田今年節奏相當明確，首先打頭陣的將是備受期待的國產油電CR-V，作為品牌在台銷售支柱，CR-V導入2.0升e:HEV系統後，不僅油耗表現預期大幅提升，也將進一步強化與同級對手的競爭力，對於正值高油價時代的台灣市場而言，無疑是關鍵戰力，國產福特Territory、Nissan X-Trail等，甚至進口TOYOTA RAV4都在射程範圍。

油電CR-V確定國產身分出道，確認6月上市，比ZR-V、Prelude上市時間更快，雖然CR-V未來以油電作主力，不過1.5升汽油渦輪日前又再度送測，未來汽油渦輪仍會持續提供，作為較入門的動力選項。

▲進口陣容以ZR-V、Prelude當先鋒，都是採用2.0升油電動力，分別會在6月中下旬陸續上市。

進口陣容方面，去年台北車展已經率先亮相的ZR-V與Prelude，此次Prelude再度現身，等同提前為上市暖身。ZR-V定位介於HR-V與CR-V之間，主打更成熟的尺碼與質感設定，加上同樣搭載2.0升e:HEV油電動力，成為品牌進口休旅的新銷售主力；至於Prelude則更具話題性，這款象徵HONDA品牌性能與電動化融合的新世代雙門跑車，將替台灣市場注入久違的跑車熱血元素。

▲Prelude首度公開選配配件車，車尾搭載搶眼的擾流尾翼。

Prelude雙門跑車現身會場，以藍色作為限定車色主打，同時台灣本田也提供帥氣的配件，白色實車車尾配有帥氣的擾流尾翼，為Prelude帶來更跑格的氣息象徵。

值得注意的是，這3款即將登場的新車有一個關鍵共通點，全面採用2.0升油電系統，代表台灣本田正在快速完成油電佈局，目前包含Fit、HR-V與Civic等主力車系，皆已提供e:HEV油電選項，隨著CR-V、ZR-V與Prelude補齊拼圖後，品牌在台販售車款將全面邁入油電世代。

整體來看，台灣本田2026年不僅在產品節奏上明顯加快，更透過國產與進口雙軌並進策略，強化產品完整度，從實用取向的CR-V，到介於跨界與質感之間的ZR-V，再到象徵品牌形象的Prelude，三款新車各自扮演不同角色，但共同目標只有一個，在油電化浪潮下，重新鞏固HONDA在台灣市場的存在感。