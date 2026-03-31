賓士「新一代美型旅行車」今年登台！首款電動獵跑搶攻豪華入門戰場

▲新一代CLA Shooting Brake電動旅行車預計今年登台！經銷端已經暖身偷跑接單。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

新一代CLA日前剛剛在台正式發表，提供汽油、電動版雙動力，而作為CLA延伸車系的美型旅行車CLA Shooting Brake當然也在台灣原廠計劃中，近來經銷端已經釋出接單訊息，代表離今年登台已經不遠了！

▲電動版CLA旅行車與日前發表轎跑動力規格一致，採用CLA 200與CLA 250+規格。

台灣經銷端搶先釋出CLA Shooting Brake with EQ technology電動版接單資訊，台灣預計導入CLA 200與CLA 250+兩種版本，皆採後驅單馬達設定，前者輸出224匹馬力，後者提升至272匹，扭力同為34.2公斤米，性能表現已具備一定水準。

CLA 250+更是續航主力，搭載85kWh電池，在WLTP測試標準下可達769公里，續航實力站上目前電動車市場的高標門檻，也顯示賓士在新世代電動平台上的技術進化。

▲新一代CLA車系具備更豪華、科技感的車室。

內裝設計其實與轎跑大同小異，車內則具有10.25吋數位儀表、14吋中控螢幕，搭載MB.OS系統車型，整合 Google Gemini、Microsoft Bing搜尋與 ChatGPT人工智慧語言模型，高階CLA 250+還額外加入副駕駛專屬螢幕、抬頭顯示器與雙區恆溫空調，鎖定對科技與豪華更講究的買家。