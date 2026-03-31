「HONDA全新跑旅現身」鎖定TOYOTA高級版RAV4！今年問世採油電動力

▲HONDA神秘休旅測試車被捕獲！尺碼級距針對TOYOTA Harrier而來。（圖／翻攝自X社群@ssdekamaeu）

記者徐煜展／綜合報導

日本車迷捕獲到HONDA神秘的休旅測試車，其身分來歷並非新一代HR-V，尺碼級距比HR-V更高，雖然新車資訊還不多，但外界認為這款全新跑旅將鎖定更高端市場，對標高級版RAV4 TOYOTA Harrier而來。

▲該休旅擁有比HR-V更大的車室空間，且跑旅斜背設計相當搶眼。

日前日本才流出新一代HR-V正在籌備中，但這款測試車整體車格與設計細節明顯超出HR-V B級距SUV定位，反而更接近D級以上的高級跨界產品。進一步觀察測試車特徵，包含更修長的車身比例、類似跑旅的斜背線條，以及隱藏式車門把手設計，都指向更高端的產品定位。

該測試車目前資訊還不多，不過日本推測可能會以停產的Avancier來做為新車命名，量產版本將以油電路線為主，導入2.0升引擎搭配雙馬達e:HEV系統，與現行CR-V、ZR-V等車款共享技術架構。

HONDA這款新休旅將同步布局更高級距SUV市場，若最終確認為Avancier後繼車型，不僅將補強品牌在中大型SUV的產品空缺，也意味著未來將正面迎戰Harrier、甚至豪華品牌入門SUV級距。