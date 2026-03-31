ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「HONDA全新跑旅現身」鎖定TOYOTA高級版RAV4！今年問世採油電動力

▲HONDA神秘休旅測試車被捕獲！尺碼級距針對TOYOTA Harrier而來。（圖／翻攝自X社群@ssdekamaeu）

▲HONDA神秘休旅測試車被捕獲！尺碼級距針對TOYOTA Harrier而來。（圖／翻攝自X社群@ssdekamaeu）

記者徐煜展／綜合報導

日本車迷捕獲到HONDA神秘的休旅測試車，其身分來歷並非新一代HR-V，尺碼級距比HR-V更高，雖然新車資訊還不多，但外界認為這款全新跑旅將鎖定更高端市場，對標高級版RAV4 TOYOTA Harrier而來。

▲HONDA神秘休旅測試車被捕獲！尺碼級距針對TOYOTA Harrier而來。（圖／翻攝自X社群@ssdekamaeu）

▲該休旅擁有比HR-V更大的車室空間，且跑旅斜背設計相當搶眼。

日前日本才流出新一代HR-V正在籌備中，但這款測試車整體車格與設計細節明顯超出HR-V B級距SUV定位，反而更接近D級以上的高級跨界產品。進一步觀察測試車特徵，包含更修長的車身比例、類似跑旅的斜背線條，以及隱藏式車門把手設計，都指向更高端的產品定位。

該測試車目前資訊還不多，不過日本推測可能會以停產的Avancier來做為新車命名，量產版本將以油電路線為主，導入2.0升引擎搭配雙馬達e:HEV系統，與現行CR-V、ZR-V等車款共享技術架構。

HONDA這款新休旅將同步布局更高級距SUV市場，若最終確認為Avancier後繼車型，不僅將補強品牌在中大型SUV的產品空缺，也意味著未來將正面迎戰Harrier、甚至豪華品牌入門SUV級距。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HONDAHR-VCR-VWR-VSUV休旅車跨界

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

因下雨演唱會設備故障　薛之謙下跪道歉「全場退票」

推薦閱讀

賓士「新一代美型旅行車」今年登台！首款電動獵跑搶攻豪華入門戰場

賓士「新一代美型旅行車」今年登台！首款電動獵跑搶攻豪華入門戰場

新台幣41萬！「TOYOTA轎跑、休旅大陸再降價」比RAV4和Corolla還便宜

新台幣41萬！「TOYOTA轎跑、休旅大陸再降價」比RAV4和Corolla還便宜

「HONDA全新跑旅現身」鎖定TOYOTA高級版RAV4！今年問世採油電動力

「HONDA全新跑旅現身」鎖定TOYOTA高級版RAV4！今年問世採油電動力

保時捷最新客製化作品「911致敬70年代賽車」！經典駱駝元素上身

保時捷最新客製化作品「911致敬70年代賽車」！經典駱駝元素上身

地表最強雙門4座超跑「Gemera正式量產」！Koenigsegg讓車主等了6年

地表最強雙門4座超跑「Gemera正式量產」！Koenigsegg讓車主等了6年

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

最新文章

賓士「新一代美型旅行車」今年登台2026-03-31

「TOYOTA轎跑、休旅大陸再降價」2026-03-31

「HONDA全新跑旅現身」2026-03-31

保時捷客製化911致敬70年代賽車2026-03-30

地表最強雙門4座超跑正式進入量產2026-03-30

特斯拉新Model Y台灣撞擊測試拿5星2026-03-30

「Nissan全新大空間休旅」大陸4月開賣2026-03-30

台灣「TOYOTA神車Altis」即將改款2026-03-30

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬2026-03-30

「TOYOTA全新休旅」化身露營越野車2026-03-30

熱門文章

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬2026-03-30

台灣「TOYOTA神車Altis」即將改款2026-03-30

地表最強雙門4座超跑正式進入量產2026-03-30

保時捷客製化911致敬70年代賽車2026-03-30

「TOYOTA轎跑、休旅大陸再降價」2026-03-31

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相2026-03-30

「HONDA全新跑旅現身」2026-03-31

「TOYOTA全新休旅」化身露營越野車2026-03-30

特斯拉新Model Y台灣撞擊測試拿5星2026-03-30

「TOYOTA全新小休旅開賣」新台幣124萬2026-03-23

相關新聞

草屯千年七股神木病腐危機纏身　林業署發起跨界合作救治成功

草屯千年七股神木病腐危機纏身　林業署發起跨界合作救治成功

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬！電池火燒車直接賠一輛

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬！電池火燒車直接賠一輛

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

Hyundai「入門小休旅小改款」印度登場！外觀精修多項配備升級

Hyundai「入門小休旅小改款」印度登場！外觀精修多項配備升級

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬！電池火燒車直接賠一輛

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬！電池火燒車直接賠一輛

台灣「TOYOTA神車Altis」即將改款！最大痛點配備重大升級

台灣「TOYOTA神車Altis」即將改款！最大痛點配備重大升級

地表最強雙門4座超跑「Gemera正式量產」！Koenigsegg讓車主等了6年

地表最強雙門4座超跑「Gemera正式量產」！Koenigsegg讓車主等了6年

保時捷最新客製化作品「911致敬70年代賽車」！經典駱駝元素上身

保時捷最新客製化作品「911致敬70年代賽車」！經典駱駝元素上身

新台幣41萬！「TOYOTA轎跑、休旅大陸再降價」比RAV4和Corolla還便宜

新台幣41萬！「TOYOTA轎跑、休旅大陸再降價」比RAV4和Corolla還便宜

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

「HONDA全新跑旅現身」鎖定TOYOTA高級版RAV4！今年問世採油電動力

「HONDA全新跑旅現身」鎖定TOYOTA高級版RAV4！今年問世採油電動力

「TOYOTA全新休旅」化身露營越野車！空間更實用、配備更豐富

「TOYOTA全新休旅」化身露營越野車！空間更實用、配備更豐富

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366