保時捷最新客製化作品「911致敬70年代賽車」！經典駱駝元素上身

圖文／7Car 小七車觀點

對於多數車迷而言，擁有一輛 Porsche 911 已經是頂級夢想，但透過 Porsche Sonderwunsch program 客製化計畫，讓夢想車款還能進一步進化成真正獨一無二的存在。這次官方最新曝光的一輛 911 S/T，便是透過這項服務打造，並以 1970 年代經典賽車為靈感，展現高度個人化的設計服務。

這輛特仕車的靈感來源，來自一輛 1972 年由 Equipe de Course Marc Dancose 所操刀的 911 S/T 賽車，該車曾參與 Camel GT Challenge 賽事，在當年活躍於北美多條賽道。原車採用 Phoenix Red 車色搭配亮黃色前保桿，並在 1978 年因事故退役，整體形象在當時賽車文化中相當具有辨識度。

此次 Sonderwunsch 客製車同樣延續 Phoenix Red 搭配 Signal Yellow 的雙色配置，不過並未完整複製原車塗裝與貼紙，而是改以更現代的流線圖騰呈現，讓紅與黃兩種色彩在車頭與車側之間自然延伸，兼顧復古元素與現代設計感。值得一提的是，車尾還導入由 Manthey Racing 為 Porsche 911 GT3 RS 開發的空力輪蓋，不過由於尚未通過 S/T 車型認證，因此在一般道路行駛時需拆卸使用。

內裝部分同樣延續高度客製化風格，頭枕繡上包含 Sebring、Daytona、Indianapolis 與 Lime Rock Park 等經典賽道輪廓，並結合駱駝圖騰，呼應當年賽車背景。中控台與迎賓燈也融入相同設計語言，使整體座艙呈現濃厚的歷史連結與專屬識別。

值得注意的是，原始賽車所屬年代正值菸草品牌大舉贊助賽事時期，但在現代法規與品牌形象考量下，本次客製化僅保留駱駝圖像元素，並未出現任何菸草相關標誌。這樣的處理方式，也展現原廠在致敬歷史與保留價值之間取得平衡。

Porsche 並未公布此次客製化的實際費用，不過以 Sonderwunsch 計畫一貫定位來看，相關成本勢必遠高於標準車價。但以這類專屬訂製車型來說，主要是展現品牌在工藝與設計上的彈性，顯示豪華市場對個性化與歷史價值的高度需求。