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地表最強雙門4座超跑「Gemera正式量產」！Koenigsegg讓車主等了6年

圖文／7Car 小七車觀點

Koenigsegg 旗下首款四座超跑 Koenigsegg Gemera 自 2020 年首度發表後，歷經長時間等待，如今終於確認正式進入量產階段。隨著原廠擴充產線，這款定位為「Mega-GT」的旗艦車型，也逐步接近實際交車時刻，對已等候多年的買家而言具有關鍵意義。

根據官方資訊，Gemera 已與 Koenigsegg CC850 在同一產線同步組裝，未來還將加入 Koenigsegg Sadair's Spear，意味原廠的整體產能正逐步提升。對於下訂至今已接近 6 年的車主來說，這也意味著交車進度終於邁入實質階段。

動力系統方面，Gemera 採用插電式混合架構，結合 5.0 升雙渦輪 V8 引擎與 3 具電動馬達，綜效輸出高達 2,300 匹馬力，最大扭力達 2,750 Nm。其中後軸配置兩具電動馬達，各自輸出 500 匹馬力，前軸則搭載名為「Dark Matter」的高性能電動馬達，單體輸出達 800 匹馬力，並透過大量碳纖維材質將重量控制在約 39 kg。

傳動系統採用 Koenigsegg 自行開發的 9 速 Light Speed Tourbillon Transmission，將龐大動力輸出至四輪驅動系統，確保在極端性能下仍具備穩定傳遞效率。官方指出，該車 0-100 km/h 加速可望低於 2 秒，極速則可突破 320 km/h，整體性能已達 Hypercar 頂尖水準。

不同於傳統超跑設定，Gemera 最大特色在於採用四座配置，並強調長途巡航與性能兼具的 GT 定位。車內空間相對寬裕，同時配備 11 具揚聲器音響系統，兼顧日常使用與豪華體驗，顛覆過去高性能車僅限雙座的既有印象。

Gemera 不僅代表 Koenigsegg 在技術層面的突破，也象徵品牌產品策略的延伸，從純粹極速機器拓展至結合性能與實用性的全新領域。隨著量產正式啟動，這款話題車型能否如預期兌現其規格與性能表現，後續交車狀況與市場反應將成為觀察重點。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：KoenigseggGemera超跑跑車4座汽車新車雙門

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