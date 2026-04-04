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「HONDA新Civic喜美」實車現身！外觀、內裝更帥又省油

▲HONDA改款新Civic現身日本！而且還是帥氣的RS運動款。（圖／翻攝自X@yanaidu0925）

▲HONDA改款新Civic現身日本！而且還是帥氣的RS運動款。（圖／翻攝自X@yanaidu0925）

記者徐煜展／綜合報導

台灣有販售的HONDA Civic進口喜美，近期即將在日本釋出新改款，全新實車日前已悄悄現身日本賽道，且還是更有殺氣的Civic e:HEV RS運動款，新車不僅運動感更強，還有標榜的省油的e:HEV油電動力。

▲HONDA改款新Civic現身日本！而且還是帥氣的RS運動款。（圖／翻攝自X@yanaidu0925）

▲HONDA Civic目前在日本停止接單，預計在6月釋出新改款。

日本HONDA於2026年F1日本大獎賽會場展示區，直接亮相Civic e:HEV RS實車，且車名並未標示Prototype原型車，已暗示進入量產階段，最快有望在今年6月正式發表上市。

事實上，日本現在就已停止Civic接單，也就表示，新改款的Civic會在近期上市，雖然外觀與現行款沒有太大差異，不過換上更搶眼的新式鋁圈，於水箱護罩加入象徵的紅色RS徽飾。

▲HONDA改款新Civic現身日本！而且還是帥氣的RS運動款。（圖／翻攝自X@yanaidu0925）

▲動力則維持與台灣相同的2.0升油電配置。

內裝則導入平底方向盤與換檔撥片，並採用與Prelude相同的設計元素，整體座艙戰鬥氣息更濃厚。動力預期仍維持現行e:HEV油電系統，結合2.0升引擎與電動馬達架構，以高效率與順暢輸出為主軸，同時透過S+ Shift補強駕駛樂趣。

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