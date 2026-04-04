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「TOYOTA新房車大陸開賣」空間更勝Camry！2.0升汽油、油電折合新台幣80萬

▲TOYOTA Avalon於大陸推出帥氣黑化特仕車！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Avalon於大陸推出帥氣黑化特仕車！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

定位在Corolla、Camry之上的TOYOTA Avalon旗艦房車，大陸一汽豐田近來推出全新的黑化星耀版上市，提供汽油、油電雙動力，當地售價折合新台幣約80萬！

▲TOYOTA Avalon於大陸推出帥氣黑化特仕車！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲全車徹底黑化處理，並提供汽油、油電雙動力。

TOYOTA Avalon在大陸還有響亮的「亞洲龍」中文命名，過去曾在北美市場販售，銷售共達27年的悠久歷史，無奈受到休旅熱潮衝擊，於2021年退出北美，如今變成大陸市場特有車款，在2024年推出最新改款，為了活絡Avalon競爭力，近期推出全新黑化星耀版。

黑化星耀版以2.0升汽油、2.0升油電主打，售價分別為17.98、21.78萬人民幣，折合新台幣約80、97萬，該車採用專屬獨特的黑色烤漆，在光影折射下，產生出不同的視覺效果，並於車頭鍍鉻飾條、車窗飾條等細節出，大量採用黑化處理，整車散發出更強烈的跑格殺氣。

▲TOYOTA Avalon於大陸推出帥氣黑化特仕車！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Avalon擁有更好的空間優勢，且還有省油油電可選。

TOYOTA Avalon比起台灣熟悉的Camry格局大了一些，車身尺碼為4,990x1,850x1,450mm、軸距2,870mm，建構在TNGA平台。2.0升汽油可繳出約173匹馬力、平均油耗16.6km/L；2.0升油電綜效輸出達197匹馬力、平均油耗23.2km/L。

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關鍵字：TOYOTAALTISCamryCorollaTNGA房車Avalon

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