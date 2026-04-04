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【周焦點】國產7人座、休旅百萬內開賣　福特進口大降26萬　HONDA新車預告

▲本周國產、進口新車都有亮點！不少新車搶上市吸訂單。（圖／翻攝自各車廠）

▲本周國產、進口新車都有亮點！不少新車搶上市吸訂單。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

邁入2026年第2季新車戰火持續發燙，MG、Nissan、Hyundai都有不少新車搶上市拚促銷；福特六和更是埋下美製車零關稅伏筆，針對野馬跑車祭出26萬大降價，同時也預告有2款全新車登台；台灣本田HONDA方面，已經預告派出國產油電CR-V應戰，時間落在6月上市！

▲本周國產、進口新車都有亮點！不少新車搶上市吸訂單。（圖／翻攝自各車廠）

▲本周國產、進口新車都有亮點！不少新車搶上市吸訂單。（圖／翻攝自各車廠）

▲MG、Hyundai搶百萬內市場，中型跨界休旅、7人座MPV吸訂單。

MG、Hyundai聚焦百萬內市場，MG推出G50 Plus特仕車，以國產7人座MPV空間優勢拚人氣，售價109.9萬（連結），可搭配舊換新壓在百萬內來到99.9萬，Hyundai則針對Mufasa休旅推出探險版特仕車，開價96.9萬（連結），搭配舊換新86.9萬。

▲本周國產、進口新車都有亮點！不少新車搶上市吸訂單。（圖／翻攝自各車廠）

▲Nissan X-Trail推出限量30台X-Trail，搭配舊換新99.9萬。

前有福特Territory持續發威、後續6月又有HONDA油電CR-V新黑馬，Nissan提前備戰本周推出X-Trail升級配備限量車（連結），新推出限量30台X-Trail，售價109.9萬，搭配舊換新99.9萬，以原本104.9萬入門經典款為基礎，比照中階115.9萬領航款做配備升級，升級內容包含安全配備前方四雷達、AVM 360度環景系統與RR-AEB後方緊急煞車系統。

另還有12.3吋儀表與12.3吋影音主機，並支援無線Apple Carplay與無線Android Auto功能，與足感應電動尾門。

▲本周國產、進口新車都有亮點！不少新車搶上市吸訂單。（圖／翻攝自各車廠）

▲福特野馬大降26萬，同時2款全新車款預告登台開始接單。

本周最大焦點非福特六和莫屬，原廠搭上美製車零關稅話題（連結），新年式野馬跑車直接大降價，最多達26萬之譜，除了野馬大降價外，還帶來2款全新的美製休旅，Explorer 7人座休旅接單價181.8萬，Bronco越野休旅主打強悍地形穿越能力，接單價197.8萬。

▲本周國產、進口新車都有亮點！不少新車搶上市吸訂單。（圖／翻攝自各車廠）

▲油電CR-V預告6月國產上市，接下來還有ZR-V、Prelude進口車。

台灣本田把火力集中在今年6月下半場，已經官宣預告全新2.0升國產油電CR-V於6月上市（連結），同時ZR-V休旅與Prelude雙門跑車則為進口方式引進，同樣會在6月中下旬陸續上市，國產、進口重點新車陸續到齊，台灣本田今年下半季攻勢相當看好。

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