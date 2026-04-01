國產新休旅百萬內！台灣「Hyundai跨界特仕車」即將上市　外觀內裝都升級

▲Hyundai Mufasa推出配備升級特仕車！限量60台。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

去年國產上市的Hyundai Mufasa今年又有新花樣，原廠於4月1日正式開賣Xplore探險版特仕車，外觀、內裝將有特別設計，售價96.9萬，不過只有限量60台！

▲全新特仕車比現有頂規車型再多2萬，外觀、內裝會有專屬配備設計。

今年1月才剛降價的Hyundai Mufasa，現在共有3款車型編成，售價分別為85.9、89.9、94.9萬，全新探險版特仕車，比現在頂規再多2萬來到96.9萬。

探險版特仕車將擁有專屬車色塗裝，以搶眼的綠色作為主打，強調戶外休閒叢林風格，外觀則還有黑色鋁圈、鋁合金踏板等，內裝則升級全新造型的座椅、防水踏墊等，從外觀、內裝換新幅度來看，比頂規增加2萬還算在合理範圍內。

80～90萬級距一向是台灣跨界休旅市場兵家必爭之地，尤其在三菱Xforce新對手竄出，加上霸主TOYOTA Corolla Cross銷量霸榜壓力，今年Hyundai Mufasa將入手門檻壓到85萬左右，如今又趁勢追加推出全新特仕車吸買氣，能看出Hyundai Mufasa積極想拓展勢力版圖的企圖心。