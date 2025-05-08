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BMW攜手台北當代藝術博覽會　「用M3作畫」致敬Art Cars 50周年

▲BMW攜手2025台北當代藝術博覽會 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW參與2025台北當代藝術博覽會，適逢BMW Art Cars問世50周年致敬，總代理汎德也邀請台灣當代藝術家翁明哲（圖右），以M3 Competition為畫布創作。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自BMW）

記者林鼎智／台北報導

「2025台北當代藝術博覽會」將於5月9-11日登場，BMW總代理汎德今年再度參與這場年度藝術盛事，適逢BMW Art Cars問世50周年，BMW汎德也推出主題展演，以藝術、設計及速度交匯，並由台灣當代藝術家翁明哲操刀創作，以BMW M3 Competition為畫布，透過豐富色彩、線條詮釋速度與力量。

▲BMW攜手2025台北當代藝術博覽會 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW攜手2025台北當代藝術博覽會 。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣當代藝術家翁明哲以獨特的「刮刀美學」、「壓克力拋灑技法」，將顏料轉化為充滿動態張力與節奏感的視覺饗宴。

現場展區也設置自1975年以來、歷代共20台BMW Art Cars經典作品的模型車，回顧品牌半世紀以來融合藝術與駕馭的演進，其中包括1975年首輛由由美國藝術家Alexander Calder創作的BMW Art Car，50年間共有包括Andy Warhol、David Hockney、Jeff Koons、Cao Fei 等國際重量級藝術家參與創作，這些馳騁於賽道與公路的藝術品，不僅見證時代風格的演變，更成為藝術與創新完美融合的象徵。

▲BMW攜手2025台北當代藝術博覽會 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW攜手2025台北當代藝術博覽會 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW攜手2025台北當代藝術博覽會 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW攜手2025台北當代藝術博覽會 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW攜手2025台北當代藝術博覽會 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW展區也帶來歷代共20台BMW Art Cars經典作品的模型車，回顧品牌半世紀以來融合藝術與駕馭的演進。

BMW總代理汎德此次也邀請台灣當代藝術家翁明哲，透過獨具特色的「刮刀美學」與「壓克力拋灑技法」，以BMW M3 Competition為畫布，將顏料轉化為充滿動態張力與節奏感的視覺饗宴。

▲BMW攜手2025台北當代藝術博覽會 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW攜手2025台北當代藝術博覽會 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW攜手2025台北當代藝術博覽會 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW攜手2025台北當代藝術博覽會 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW攜手2025台北當代藝術博覽會 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW攜手2025台北當代藝術博覽會 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW攜手2025台北當代藝術博覽會 。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣當代藝術家翁明哲也表示，在將車輛做為畫布時需考量顏料受到地心引力的影響，並且在揮灑線條中也融入龜山島的意象。

展覽期間，BMW也為尊榮車主與博覽會貴賓量身打造專屬體驗，包括由專業藝術講師帶領的車主限定導覽場次，讓賓客深入了解藝術作品背後的創作理念與文化脈絡；同時也提供BMW豪華旗艦車款接駁服務，於展館與指定地點間往返，打造尊榮專屬的藝術之旅。


「2025台北當代藝術博覽會」：
活動時間：2025年5月9日至5月11日，上午11:00至下午6:00
活動地點：台北南港展覽館一館4樓（台北市南港區經貿二路一號）
 

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