ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓士「中型休旅車GLE二度小改款」登場！動力＆科技＆內外全面升級

圖文／7Car 小七車觀點

在 Mercedes‑Benz 迎接汽車發明 140 週年的重要時刻，品牌針對豪華休旅主力 GLE 家族推出二度小改款，涵蓋 GLE、GLE Coupé 以及 Mercedes‑AMG GLE 53 4MATIC+ 與 GLE 53 HYBRID 4MATIC+。本次改款不僅在動力系統上導入更高效、更潔淨的電氣化配置，更藉由全新 MB.OS 作業系統、升級的駕駛輔助科技與細膩的內外觀設計，進一步鞏固 GLE 車系在豪華休旅市場中的指標地位。

動能、智慧與設計的全面進化　Mercedes‑Benz 二度小改款 GLE 家族登場

外觀設計上，新款 GLE 與 GLE Coupé 藉由細節調整展現更鮮明的視覺印象。車頭部分採用加大且具備輪廓照明與可發光中央星徽的水箱護罩，搭配全新設計的頭燈組，內部水平排列的雙星徽燈型成為獨特的識別元素；若選配最新世代 DIGITAL LIGHT，不僅照明範圍較前代擴大 40%，能耗更降低 50%。GLE Coupé 則在保留流暢斜背線條的同時，藉由重新設計的前保桿、黑色高光澤進氣口與新款 AMG 輪圈，強化其運動化特質。車尾部分，兩款車型皆採用立體星徽造型的尾燈，GLE 藉由橫貫尾門的飾條營造寬闊視覺，GLE Coupé 則以飽滿的肌理線條凸顯跑格。AMG GLE 53 車型更標配專屬的直柵式水箱護罩與全新「hightech silver magno」特殊漆面，整體氣勢更為凌厲。

動能、智慧與設計的全面進化　Mercedes‑Benz 二度小改款 GLE 家族登場

動能、智慧與設計的全面進化　Mercedes‑Benz 二度小改款 GLE 家族登場

動能、智慧與設計的全面進化　Mercedes‑Benz 二度小改款 GLE 家族登場

內裝鋪陳延續豪華與數位化的並重格局，標配的 MBUX Superscreen 將三具 12.3 吋螢幕整合於單片玻璃之下，並提供乘客顯示器作為標準配置。全新 MB.OS 作業系統結合人工智慧，使 MBUX 虛擬助理能進行更自然的對話，並透過多款虛擬化身增添互動趣味。車室質感藉由全新「Beech Brown」內裝配色、深棕開孔白楊木與胡桃木飾板，以及帶有立體縫線的舒適座椅而提升。AMG 車型則導入平底 AMG Performance 方向盤，重新採用受歡迎的搖臂與滾輪控制介面，並搭配專屬運動座椅與 MICROCUT 車內頂篷，兼顧熱血駕馭與日常舒適。此外，車內標配的 ENERGIZING AIR CONTROL 透過新式電子濾清器，可約每 90 秒徹底淨化車室空氣，顯著提升乘坐品質。

動能、智慧與設計的全面進化　Mercedes‑Benz 二度小改款 GLE 家族登場

動能、智慧與設計的全面進化　Mercedes‑Benz 二度小改款 GLE 家族登場

動能、智慧與設計的全面進化　Mercedes‑Benz 二度小改款 GLE 家族登場

動能、智慧與設計的全面進化　Mercedes‑Benz 二度小改款 GLE 家族登場

動能、智慧與設計的全面進化　Mercedes‑Benz 二度小改款 GLE 家族登場

動力系統全面電氣化且著重效率提升。一般車型方面，GLE 450 4MATIC 的 3.0 升直列六缸引擎透過優化進排氣與電子輔助壓縮機，使扭力提升 12% 至 560 Nm；頂規 GLE 580 4MATIC 的 V8 引擎換上扁平曲軸與雙平衡軸，功率提升至 395 kW，運轉更為精緻。所有汽油與柴油引擎均整合 48 伏特高效輕油電系統，提供舒適的啟停體驗與動力輔助。PHEV 車型 GLE 450e 4MATIC 則以六缸引擎搭配電動馬達，WLTP 純電續航里程可達 106 公里。AMG GLE 53 車型搭載進一步強化的 3.0 升直六渦輪引擎，在 48 伏特版本中，ISG 與電子輔助壓縮機可提供 17 kW 額外功率，0-100 km/h 加速僅需 4.9 秒；GLE 53 HYBRID 4MATIC+ 則將引擎與 135 kW 電動馬達結合，系統綜效輸出達 430 kW（585 hp），並可在 4.5 秒內完成零百加速，純電續航里程最高達 93 公里，支援最高 60 kW DC 快充，實現性能與低碳日常使用的平衡。

動能、智慧與設計的全面進化　Mercedes‑Benz 二度小改款 GLE 家族登場

此度 GLE 家族的二度小改款，不僅是動力與配備的常規更新，更展現 Mercedes‑Benz 將頂級性能、智慧科技與豪華舒適深度融合的能力。藉由 MB.OS 架構、可持續更新的數位功能、多樣化的電氣化動力選擇，以及從容應對各種路況的底盤科技，新款 GLE、GLE Coupé 與 AMG GLE 53 系列在保有經典休旅輪廓的同時，成功為豪華休旅市場樹立了更全面的價值標竿。

動能、智慧與設計的全面進化　Mercedes‑Benz 二度小改款 GLE 家族登場

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士GLE小改款汽車新車休旅車SUV

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李洪基又在玩翻譯XD

推薦閱讀

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

最新文章

Hyundai美製越野休旅車概念亮相2026-04-06

布加迪打造高訂紫色W16敞篷超跑2026-04-05

福斯Atlas三排座休旅車第2代亮相2026-04-05

賓士中型休旅車GLE二度小改款登場2026-04-04

「HONDA新Civic喜美」實車現身2026-04-04

「TOYOTA新房車大陸開賣」空間更勝Camry2026-04-04

【周焦點】國產7人座、休旅百萬內開賣2026-04-04

「TOYOTA美製車」日本售價不便宜2026-04-03

速霸陸發表全新「TOYOTA雙生7人座休旅」2026-04-03

Discovery旗艦7人座休旅推新年式2026-04-03

熱門文章

布加迪打造高訂紫色W16敞篷超跑2026-04-05

「TOYOTA新房車大陸開賣」空間更勝Camry2026-04-04

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬2026-03-30

「HONDA新Civic喜美」實車現身2026-04-04

台灣「寶嘉聯合法系進口大軍」齊發2026-04-01

「TOYOTA美製車」日本售價不便宜2026-04-03

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相2026-03-30

TOYOTA「人氣MPV將推5人座」2026-04-02

「TOYOTA轎跑、休旅大陸再降價」2026-03-31

MG G50 Plus推特仕車配備升級更舒適2026-04-02

相關新聞

大雨看不清！休旅車擦撞分隔島「打橫路中」　賓士剎不住猛撞

大雨看不清！休旅車擦撞分隔島「打橫路中」　賓士剎不住猛撞

「TOYOTA美製車」日本售價不便宜！放大版RAV4 7人座高達新台幣172萬

「TOYOTA美製車」日本售價不便宜！放大版RAV4 7人座高達新台幣172萬

台鐵新車頻撞壞「8組受損待修」　EMU900型最慘4列停擺

台鐵新車頻撞壞「8組受損待修」　EMU900型最慘4列停擺

速霸陸發表全新「TOYOTA雙生7人座休旅」！坐擁3排大空間、配備又豐富

速霸陸發表全新「TOYOTA雙生7人座休旅」！坐擁3排大空間、配備又豐富

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

讀者迴響

熱門文章

布加迪打造「高訂紫色W16敞篷超跑」！融合花卉元素車美如畫

布加迪打造「高訂紫色W16敞篷超跑」！融合花卉元素車美如畫

「TOYOTA新房車大陸開賣」空間更勝Camry！2.0升汽油、油電折合新台幣80萬

「TOYOTA新房車大陸開賣」空間更勝Camry！2.0升汽油、油電折合新台幣80萬

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬！電池火燒車直接賠一輛

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬！電池火燒車直接賠一輛

「HONDA新Civic喜美」實車現身！外觀、內裝更帥又省油

「HONDA新Civic喜美」實車現身！外觀、內裝更帥又省油

118.8萬起！台灣「寶嘉聯合法系進口大軍」齊發　熱門休旅、7人座都包辦

118.8萬起！台灣「寶嘉聯合法系進口大軍」齊發　熱門休旅、7人座都包辦

「TOYOTA美製車」日本售價不便宜！放大版RAV4 7人座高達新台幣172萬

「TOYOTA美製車」日本售價不便宜！放大版RAV4 7人座高達新台幣172萬

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

TOYOTA「人氣MPV將推5人座」台灣今年第2季生產！空間更好用、更舒適

TOYOTA「人氣MPV將推5人座」台灣今年第2季生產！空間更好用、更舒適

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366