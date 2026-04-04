賓士「中型休旅車GLE二度小改款」登場！動力＆科技＆內外全面升級

圖文／7Car 小七車觀點

在 Mercedes‑Benz 迎接汽車發明 140 週年的重要時刻，品牌針對豪華休旅主力 GLE 家族推出二度小改款，涵蓋 GLE、GLE Coupé 以及 Mercedes‑AMG GLE 53 4MATIC+ 與 GLE 53 HYBRID 4MATIC+。本次改款不僅在動力系統上導入更高效、更潔淨的電氣化配置，更藉由全新 MB.OS 作業系統、升級的駕駛輔助科技與細膩的內外觀設計，進一步鞏固 GLE 車系在豪華休旅市場中的指標地位。

外觀設計上，新款 GLE 與 GLE Coupé 藉由細節調整展現更鮮明的視覺印象。車頭部分採用加大且具備輪廓照明與可發光中央星徽的水箱護罩，搭配全新設計的頭燈組，內部水平排列的雙星徽燈型成為獨特的識別元素；若選配最新世代 DIGITAL LIGHT，不僅照明範圍較前代擴大 40%，能耗更降低 50%。GLE Coupé 則在保留流暢斜背線條的同時，藉由重新設計的前保桿、黑色高光澤進氣口與新款 AMG 輪圈，強化其運動化特質。車尾部分，兩款車型皆採用立體星徽造型的尾燈，GLE 藉由橫貫尾門的飾條營造寬闊視覺，GLE Coupé 則以飽滿的肌理線條凸顯跑格。AMG GLE 53 車型更標配專屬的直柵式水箱護罩與全新「hightech silver magno」特殊漆面，整體氣勢更為凌厲。

內裝鋪陳延續豪華與數位化的並重格局，標配的 MBUX Superscreen 將三具 12.3 吋螢幕整合於單片玻璃之下，並提供乘客顯示器作為標準配置。全新 MB.OS 作業系統結合人工智慧，使 MBUX 虛擬助理能進行更自然的對話，並透過多款虛擬化身增添互動趣味。車室質感藉由全新「Beech Brown」內裝配色、深棕開孔白楊木與胡桃木飾板，以及帶有立體縫線的舒適座椅而提升。AMG 車型則導入平底 AMG Performance 方向盤，重新採用受歡迎的搖臂與滾輪控制介面，並搭配專屬運動座椅與 MICROCUT 車內頂篷，兼顧熱血駕馭與日常舒適。此外，車內標配的 ENERGIZING AIR CONTROL 透過新式電子濾清器，可約每 90 秒徹底淨化車室空氣，顯著提升乘坐品質。

動力系統全面電氣化且著重效率提升。一般車型方面，GLE 450 4MATIC 的 3.0 升直列六缸引擎透過優化進排氣與電子輔助壓縮機，使扭力提升 12% 至 560 Nm；頂規 GLE 580 4MATIC 的 V8 引擎換上扁平曲軸與雙平衡軸，功率提升至 395 kW，運轉更為精緻。所有汽油與柴油引擎均整合 48 伏特高效輕油電系統，提供舒適的啟停體驗與動力輔助。PHEV 車型 GLE 450e 4MATIC 則以六缸引擎搭配電動馬達，WLTP 純電續航里程可達 106 公里。AMG GLE 53 車型搭載進一步強化的 3.0 升直六渦輪引擎，在 48 伏特版本中，ISG 與電子輔助壓縮機可提供 17 kW 額外功率，0-100 km/h 加速僅需 4.9 秒；GLE 53 HYBRID 4MATIC+ 則將引擎與 135 kW 電動馬達結合，系統綜效輸出達 430 kW（585 hp），並可在 4.5 秒內完成零百加速，純電續航里程最高達 93 公里，支援最高 60 kW DC 快充，實現性能與低碳日常使用的平衡。

此度 GLE 家族的二度小改款，不僅是動力與配備的常規更新，更展現 Mercedes‑Benz 將頂級性能、智慧科技與豪華舒適深度融合的能力。藉由 MB.OS 架構、可持續更新的數位功能、多樣化的電氣化動力選擇，以及從容應對各種路況的底盤科技，新款 GLE、GLE Coupé 與 AMG GLE 53 系列在保有經典休旅輪廓的同時，成功為豪華休旅市場樹立了更全面的價值標竿。