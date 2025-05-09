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藍寶堅尼「今年第1季全球銷量出爐」！交車2967輛美國市場最熱賣

圖文／7Car 小七車觀點

義大利超跑品牌 Lamborghini 前於官方網站公布 2025 年第一季財報，儘管面對國際政經局勢不確定性與貿易緊張升溫，該品牌仍交出亮眼成績，延續過去八年穩健成長的趨勢。根據官方數據，2025 年第一季共交車 2,967 輛，營收達 8.952 億歐元，年增近三成，營業收益也成長至 2.481 億歐元，年增幅度達 32.8%。

Lamborghini 董事長暨執行長 Stephan Winkelmann 指出，這樣的成績再度證明品牌策略方向正確，在持續高漲的全球需求支撐下，Lamborghini 得以同時兼顧性能、創新與獨特性，並維持高品質與高度客製化為核心價值，進一步強化品牌抗壓與應變能力。

2025 年初的表現主要受到兩款新世代電氣化車型帶動，包括品牌首款 V12 插電式混合動力超跑 Revuelto 全面進入量產，以及 Urus SE 油電休旅正式上市，有效拓展客群並提升全球市佔率。Lamborghini 財務長 Paolo Poma 則強調，面對貿易環境不確定性，品牌仍致力於以穩健財務與環保責任為基礎，確保長期穩定發展。

在區域銷售分布方面，EMEA（歐洲、中東與非洲）、美洲與亞太三大市場表現均衡，分別交車 1,368 輛、1,034 輛與 565 輛，美國以 933 輛交付位居榜首，其次為德國、英國、日本與義大利，整體全球需求維持強勁。特別值得一提的是，新車訂單已排至兩年後，反映出市場對 Lamborghini 產品的高度信心與期待。

儘管近期歐美貿易政策走向尚未對 Lamborghini 造成實質衝擊，品牌仍密切關注全球局勢發展，強調支持開放市場與穩定國際關係的自由貿易架構。對於全球消費者而言，Lamborghini 的策略與成績，代表超跑市場正逐步轉向電氣化與永續發展，同時也為層峰車主提供更多元的產品選擇與品牌價值延伸。隨著新車陸續上市並擴大佈局，未來在豪華性能車市場的競爭態勢將更為值得關注。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Lamborghini藍寶堅尼UrusSERevuelto超跑銷量油電休旅SUV汽車新車

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