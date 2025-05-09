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Audi「A6插電式油電雙車型」亮相！電池容量加大不吃油跑106KM

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 日前公布新世代 A6 e-hybrid 插電式油電車型細節，涵蓋 Sedan 與 Avant 雙版本，並提供 220 kW 與 270 kW 兩種動力輸出。新車採用最新開發的高壓鋰電池模組，容量達 25.9 kWh（淨容量 20.7 kWh），較前代提升約 45%，使純電行駛距離可達 106 公里（WLTP）。這不僅展現了優異的電動續航表現，也讓 A6 e-hybrid 成為中大型房車級距中電能表現出色的代表之一。

插電動力雙車型擴展產品陣容　Audi A6 e-hybrid 正式亮相

在動力配置方面，A6 e-hybrid 採用 2.0 升 TFSI 渦輪汽油引擎搭配電動馬達。220 kW 版本具備 450 Nm 扭力，0 至 100 km/h 加速為 6 秒；而高階 270 kW 車型則擁有 500 Nm 最大扭力，0 至 100 km/h 僅需 5.3 秒。全車系最高時速為 250 km/h。充電方面，Audi 將交流充電功率提升至 11 kW，並標配 Mode 3 充電線，完全充電時間約為 2.5 小時。

新車全數配備 quattro ultra 智慧型四輪驅動與後輪轉向系統，在低速時提升靈活性，高速則增強穩定性。270 kW 車型更標配 S line 運動化外觀與懸吊設定、19 吋鋁圈與紅色煞車卡鉗等配備，強化其動感定位。內裝方面則搭載三區恆溫空調與具強化支撐性的運動座椅，提升整體駕乘舒適度。

插電動力雙車型擴展產品陣容　Audi A6 e-hybrid 正式亮相

插電動力雙車型擴展產品陣容　Audi A6 e-hybrid 正式亮相

插電動力雙車型擴展產品陣容　Audi A6 e-hybrid 正式亮相

插電動力雙車型擴展產品陣容　Audi A6 e-hybrid 正式亮相

在能源管理上，Audi 為 A6 e-hybrid 導入智能混合動力控制系統，依據導航資料與路況自動調整 EV 與 Hybrid 模式之間的切換。駕駛亦可透過方向盤撥片手動選擇三段動能回收強度。配合 Predictive Efficiency Assistant 系統，車輛可預判交通狀況與地形，自動調節動能回收以最佳化能效。此外，最大可回收能量達 88 kW，煞車過程中 90% 以上可透過電動馬達完成。

新一代高壓電池使用扁平化單層電芯排列並採「cell-to-pack」設計，不僅能量密度高，且節省空間。每顆電芯容量為 70Ah，總計由 102 顆電芯組成。電池模組經優化後，即使在低電量或低溫環境下仍可輸出穩定電力。Audi 表示此項設計首次導入 A5 PHEV 車系，並將持續應用至其他產品線。

插電動力雙車型擴展產品陣容　Audi A6 e-hybrid 正式亮相
Audi A6 e-hybrid 將於 2025 年 5 月 8 日開放德國市場接單，預計於夏季展開交車。定價方面，A6 Sedan 220 kW 版本起價為 65,800 歐元，Avant 為 68,300 歐元；270 kW 車型則分別為 75,050 歐元與 77,550 歐元。未來是否導入其他市場，尚待品牌後續公布。

隨著全新 A6 e-hybrid 的推出，Audi 進一步強化在高階油電車領域的佈局，不僅結合品牌一貫的豪華質感與動態操控，也展現對電動化未來的積極態度。面對逐漸升溫的節能車市場，這款兼具性能、效率與舒適的插電式油電車，無疑將成為同級距中的關鍵競爭者。

插電動力雙車型擴展產品陣容　Audi A6 e-hybrid 正式亮相

插電動力雙車型擴展產品陣容　Audi A6 e-hybrid 正式亮相

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關鍵字：Audi奧迪A6房車旅行車SedanAvante-hybridPHEV插電式油電動力汽車新車

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