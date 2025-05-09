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「TOYOTA神車」Corolla Cross美規改款！2車頭樣貌、內外都升級

▲美規Corolla Cross改款 。（圖／翻攝自TOYOTA美國官網）

▲TOYOTA美規Corolla Cross改款亮相，汽油、油電車型採兩種車頭樣貌，內裝也有升級，全車系標配9氣囊、TSS 3.0駕駛輔助系統。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

「TOYOTA神車」Corolla Cross除了在近日釋出歐規GR Sport改款，現在美規新年式也亮相，其中美規版本的油電車型也換上與車身同色的蜂巢式水箱護罩，與台灣現行款相同，不過汽油車型則採用更粗獷的視覺，並且都升級中控大螢幕、全車系標配TOYOTA Safety Sense 3.0駕駛輔助系統！

美規Corolla Cross共有兩種車頭樣貌，其中油電車型沿用泰規設計，具有同色蜂巢式網格。動力方面採用TOYOTA第5代油電系統，以2.0升4 缸汽油引擎與3具電動馬達、E-CVT電子無段變速箱組成，具有綜效196匹馬力、平均油耗17.86km／L表現。

▲美規Corolla Cross改款 。（圖／翻攝自TOYOTA美國官網）

▲美規Corolla Cross改款 。（圖／翻攝自TOYOTA美國官網）

▲美規Corolla Cross油電車型（上圖）與泰規、台灣相同，汽油車型（下圖）則換上更粗獷的水箱護罩造型。

汽油車型方面，則針對水箱護罩進行變更，換上更粗獷的視覺，同時也提供新款輪圈、新增Cavalry Blue騎兵藍車色，並可搭配黑色車頂，提供雙色選擇，不過美規Corolla Cross目前並無GR Sport版本。汽油動力則維持2.0升4缸自然進氣引擎、CVT變速箱，最大馬力169匹。

▲美規Corolla Cross改款 。（圖／翻攝自TOYOTA美國官網）

▲美規Corolla Cross改款 。（圖／翻攝自TOYOTA美國官網）

▲座艙重新設計，並換上10.5吋中控螢幕，部分車型採12.3吋數位儀表。

內裝方面，美規Corolla Cross部分車型升級10.5吋中控螢幕，較原先的8吋放大不少，同時也依車型提供7吋或12.3吋數位儀表；中控台也重新設計，提升置物空間、並具有最多4個USB Type-C插孔、手機無線充電板，依車型等級還提供JBL Premium音響系統（9具揚聲器），全車系則標配9氣囊、TOYOTA Safety Sense 3.0駕駛輔助系統。

目前美規Corolla Cross汽油車型售價自24,135美元起（折合新台幣約73.2萬）、油電車型自28,495美元起（折合新台幣約86.4萬）。

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