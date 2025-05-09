台灣本田「小改款HR-V」現身車安網！新增油電動力、售價是關鍵

▲台灣本田小改款HR-V現身車安網，預料距離上市時間不遠了。（圖／翻攝自Honda，圖片皆為日規車型，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣本田（Honda）在年初預告將帶來小改款HR-V、並且也在2月環境部使用中機動車輛噪音名單出現後，這款國產跨界休旅近日也出現在車輛安全資訊網的小型車合格審驗名單，在原訂第3季上市的情況下也意味著即將在近期發表。

▲小改款HR-V現身車安網合格產品名單中，預計第3季就會上市。（圖／翻攝自車輛安全資訊網）



小改款HR-V外型變化不多，僅在尾燈造型、水箱護罩小針美容，同時內裝也維持7吋全彩儀表、8吋中控螢幕，加上重新設計的中控台佈局，提升置物空間。

▲小改款HR-V外型在水箱護罩、尾燈造型變動，座艙的中船處設計也提升置物空間。



當然最重要的，是小改款HR-V在既有1.5升自然進氣汽油引擎下，還將增添1.5升e:HEV油電動力，在補足油電車型後與國產競爭對手TOYOTA Corolla Cross一較高下。

這具1.5升e:HEV油電動力，其1.5升引擎就具有最大馬力106匹／13公斤米扭力，電動馬達則具有131匹／25.8公斤米扭力，在動力輸出及燃油經濟性都將比汽油車型出色，不過考量到現行款汽油車型售價分別為83.9萬、89.9萬，屆時油電車型是否能壓在百萬內將成為銷量關鍵。