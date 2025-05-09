146.8萬起！台灣福特「25年式旅行家」到港　首增8人座、配備升級

▲福特全新25年式Tourneo Custom旅行家到港，新年式首度增添8人座車型、配備再升級 。（圖／翻攝自Ford，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

福特六和今（9）日推出全新25年式Tourneo Custom福特旅行家，新年式首度導入8人座商務旗艦車型、並首度導入Hands-Free足踢感應式電動側滑門，提升尊榮質感，全車系也升級搭載Ford Co-Pilot360駕駛輔助系統、12吋全彩液晶儀表，售價自146.8萬起。

2025年式福特Tourneo Custom旅行家

Kombi Trend 6人座：146.8萬

Kombi Trend 9人座：153.8萬

Kombi Limited 8人座：161.8萬

Bus Titanium Pro 8人座：183.8萬

新福特旅行家全車系皆採LED頭燈，其中頂規Bus Titanium Pro 8人座也透過車頭鍍鉻水箱護罩、雙色切削輪圈、外推式第2排車窗等配備強化質感。

▲頂規Bus Titanium Pro 8人座車型還導入Hands-Free足踢感應式電動側滑門。



座艙全車系也升級12吋全彩液晶儀表板（內建Vision X科技系統）、13吋SYNC4中控螢幕，具有無線Apple Carplay／Android Auto功能，同時也將排檔座從原本的中央鞍座改為方向盤撥桿，並具有EPB電子手煞車。頂規8人座還有3區恆溫空調、B&Q音響、雙前座電動調整座椅、Qi手機無線充電板等。

▲座艙採12吋全彩液晶儀表板、13吋SYNC4中控螢幕，標配Ford Co-Pilot360駕駛輔助系統。



全新福特旅行家也升級後座左／右車側滑門車門緊閉輔助系統，可讓乘客更輕鬆完成側滑門關門動作，頂規車型還具有Hands-Free足踢感應式電動側滑門，提供便利啟閉雙側滑門。

動力上，福特旅行家皆採2.0升4缸柴油渦輪引擎，提供最大馬力136匹／36.7公斤米扭力、170匹／39.8公斤米扭力兩種輸出，並皆搭配Select Shift 8速手自排變速箱，提供豐富行車動態模式選擇。

福特六和也攜手台灣在地廠商開發福祉車套件，引進Ford Pro原廠授權認證系統，與輔康企業、重安福祉、台灣福祉及太古標鎰等合作，針對旅行家開發福祉車相關設備，包括專屬斜坡板設計、輪椅升降機構、輪椅固定裝置等IPC福祉車相關套件。

▲2025年式福特Tourneo Custom旅行家共4車型，售價自146.8萬起。