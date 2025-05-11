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雷諾「全新E-Tech油電動力」問世！綜效馬力160匹這兩款車帥先搭載

圖文／7Car 小七車觀點

Renault 宣布推出新一代 E-Tech 160 匹馬力全混合動力系統，將率先搭載於 Captur 與全新 Symbioz 車款。此動力系統以 1.8 升四缸引擎與兩具電動馬達組成，搭配 1.4kWh 電池與無離合器的變速箱，實現更高效率與駕駛反應，並將二氧化碳排放量降至 Captur 起自 99g/km、Symbioz 則僅為 98g/km。

提升性能同時降低油耗　Renault 推出全新 E-Tech 160hp 混合動力系統

新系統具備更優化的燃油控制與提升的動力表現，其中 Captur 與 Symbioz 的 0 至 100km/h 加速時間分別縮短至 8.9 秒與 9.1 秒，相較上一代均有顯著提升。採用直接噴射技術與 350 巴噴油壓力，使燃燒效率與引擎反應更加精確與即時，同時提供更低的油耗，平均每百公里僅需 4.3 公升燃油，節能表現最高可達 40%。

新 E-Tech 系統導入升級後的 1.4kWh 鋰電池，不僅增強純電行駛範圍，亦提升煞車回充效能。搭配優化後的變速箱，不僅換檔快速順暢，還有效減少震動與引擎噪音。Renault 並導入電子排檔桿（e-shifter），提升操作精準度與車艙人機介面品質。

除了強化動力輸出與節能表現，新系統也將拖曳能力由原先的 750 公斤提升至 1,000 公斤，擴展使用情境。針對尚未準備全面轉向純電的消費者，這套混合動力系統提供純電起步與市區多數時間電動行駛等優勢，兼具靜音與節能。

提升性能同時降低油耗　Renault 推出全新 E-Tech 160hp 混合動力系統

Renault 亦同步為 Symbioz 車型新增一款 1.3 升渦輪增壓汽油引擎的 Mild Hybrid 140 動力版本，搭配 12V 鋰電池與六速手排變速箱，主打入門節能取向。此版本可輸出最大 260Nm 扭力，平均油耗為 5.9l/100km，CO2 排放則從 134g/km 起跳，進一步豐富 Symbioz 動力選擇。

提升性能同時降低油耗　Renault 推出全新 E-Tech 160hp 混合動力系統

隨著全新 E-Tech 160hp 混合動力系統的導入，Renault 展現其持續深化電氣化轉型的決心，也為尋求兼顧性能與油耗的消費者提供了更成熟的選項。未來，隨著車款陣容與技術不斷進化，Renault 的全混合動力技術可望在歐洲市場持續擴大影響力，成為通往純電時代的重要過渡方案。

提升性能同時降低油耗　Renault 推出全新 E-Tech 160hp 混合動力系統

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Renault雷諾E-Tech油電Hybrid動力CapturSymbioz汽車新車

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