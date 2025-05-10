法國總統最新座車「DS N°8正式亮相」！首位使用電動車共和國元首

圖文／7Car 小七車觀點

DS Automobiles 於 2025 年 5 月 8 日法國戰勝紀念日正式發表其全新旗艦純電車型「Presidential DS N°8」，並作為法國總統馬克宏的座駕參與紀念活動。此舉不僅象徵品牌與法國總統府長達近七十年的合作延續，更讓馬克宏成為全球首位使用 100% 純電官方座駕的共和國元首。DS N°8 具備最高 750 公里續航力，是品牌轉型全電化的重要一步，預計將於 2025 年 9 月正式上市。

DS 與法國總統府自第五共和以來便有深厚淵源，從戴高樂將軍時期的 DS 19，到馬克宏就職時所乘坐的 DS 7 Crossback，每一代領袖皆見證 DS 的存在。全新 Presidential DS N°8 延續這項傳統，其外觀採用象徵性藍寶石藍塗裝，車身搭配象徵法國國旗的藍白紅元素點綴，前後皆配有專屬徽飾與旗桿裝置，設計上旨在讓國家元首在儀典中能夠更接近民眾。

Presidential DS N°8 的內裝匯聚多家法國傳統工坊之技藝，展現精緻與創新共存的法式美學。包含來自 Lison de Caunes 的稻草鑲嵌工藝、MÉTAPHORES 所提供的夢幻藍緞面布料，以及 Lognon 工作室的手工摺布設計，均為此車專屬訂製。座椅採用 Alcantara® 與 Nappa 皮革結合的錶帶式設計，輔以珍珠縫線細節，突顯 DS 一貫的高級內裝質感。

此車不僅在設計與工藝上獨具匠心，更整合了法國頂尖技術力量。來自 Centigon 的裝甲處理確保車輛安全無虞；由 Stellantis 合資的 ACC 提供電池，使 DS N°8 具備快速充電與長距續航能力；而音響系統則由國際知名的 FOCAL 打造，提供沉浸式音效體驗。Presidential DS N°8 將於 5 月底巴黎 Grand Palais 舉辦的 RÉVÉLATIONS 工藝展中公開展示，進一步傳達 DS 對法國工藝與創新的重視。