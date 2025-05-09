Kawasaki「新公升級重機」有譜！Z1100文件流出、接手旗艦街車定位

▲在Z1000停產數年後，Kawasaki也即將推出後繼車型Z1100。（圖／翻攝自Kawasaki，圖片皆為Z1000）



記者林鼎智／綜合報導

雖然公升級街車市場近年來較冷落，不過隨著Honda推出新款CB1000 Hornet，現在也傳出Kawasaki（川崎）即將推出新款Z1100重機，接替Z1000成為後繼車款。

據了解，從美國加州空氣資源委員會的文件中，出現一款代號ZR1100HT的車型，尤其在Kawasaki確定推出Ninja 1100SX與Versys 1100下，這款新車顯然就是新款的Z系列機種，並且從文件中可知，這3款車型都將同樣搭載1,099c.c.水冷4缸引擎，以Ninja 1100SX為參考，最大馬力將具有134匹／11.47公斤米扭力峰值。

▲Kawasaki Z1100資訊於美國加州空氣資源委員會的文件中曝光，將與Ninja 1100SX、Versys 1100同樣搭載1,099c.c.水冷4缸引擎。（圖／翻攝自美國加州空氣資源委員會）



儘管目前還不確定，但預料新Z1100有望繼承Z1000的「Sugomi凄」外型設計，同時配備上也會大幅跟進時代，包括IMU 6軸感知器、循跡防滑、彎道ABS、快排、TFT全彩液晶儀表、甚至是定速巡航等，都有望在新一代Z1100上搭載，成為川崎旗艦公升級運動街車。

▲預料Kawasaki新Z1100的配備將跟上時代，像是IMU 6軸感知器、快排等都有望搭載。