ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Kawasaki「新公升級重機」有譜！Z1100文件流出、接手旗艦街車定位

▲Z1000。（圖／翻攝自Kawasaki）

▲在Z1000停產數年後，Kawasaki也即將推出後繼車型Z1100。（圖／翻攝自Kawasaki，圖片皆為Z1000）

記者林鼎智／綜合報導

雖然公升級街車市場近年來較冷落，不過隨著Honda推出新款CB1000 Hornet，現在也傳出Kawasaki（川崎）即將推出新款Z1100重機，接替Z1000成為後繼車款。

據了解，從美國加州空氣資源委員會的文件中，出現一款代號ZR1100HT的車型，尤其在Kawasaki確定推出Ninja 1100SX與Versys 1100下，這款新車顯然就是新款的Z系列機種，並且從文件中可知，這3款車型都將同樣搭載1,099c.c.水冷4缸引擎，以Ninja 1100SX為參考，最大馬力將具有134匹／11.47公斤米扭力峰值。

▲Kawasaki Z1100文件 。（圖／翻攝自美國加州空氣資源委員會）

▲Kawasaki Z1100文件 。（圖／翻攝自美國加州空氣資源委員會）

▲Kawasaki Z1100資訊於美國加州空氣資源委員會的文件中曝光，將與Ninja 1100SX、Versys 1100同樣搭載1,099c.c.水冷4缸引擎。（圖／翻攝自美國加州空氣資源委員會）

儘管目前還不確定，但預料新Z1100有望繼承Z1000的「Sugomi凄」外型設計，同時配備上也會大幅跟進時代，包括IMU 6軸感知器、循跡防滑、彎道ABS、快排、TFT全彩液晶儀表、甚至是定速巡航等，都有望在新一代Z1100上搭載，成為川崎旗艦公升級運動街車。

▲Z1000。（圖／翻攝自Kawasaki）

▲預料Kawasaki新Z1100的配備將跟上時代，像是IMU 6軸感知器、快排等都有望搭載。

►4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

►164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車機車重機川崎KawsakiZ1000Z1100公升級街車旗艦運動Honda

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

人海中衝向攜帶氧氣瓶孩童　媽祖二次找到他賜福30秒之久

推薦閱讀

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

Gogoro慶10周年「抽星宇商務艙1年飛到飽」！全新推薦獎勵計畫開跑

Gogoro慶10周年「抽星宇商務艙1年飛到飽」！全新推薦獎勵計畫開跑

89萬起！台灣「現代國產休旅」3車型都是百萬內　5月對決TOYOTA神車

89萬起！台灣「現代國產休旅」3車型都是百萬內　5月對決TOYOTA神車

鴻海國產「百萬內全新電動車」今年9月接單！納智捷n5有望年底拚交車

鴻海國產「百萬內全新電動車」今年9月接單！納智捷n5有望年底拚交車

台灣福斯「新一代旅行車」車型售價流出！雙車型破200萬　5月底上市

台灣福斯「新一代旅行車」車型售價流出！雙車型破200萬　5月底上市

Kawasaki「新公升級重機」有譜！Z1100文件流出、接手旗艦街車定位

Kawasaki「新公升級重機」有譜！Z1100文件流出、接手旗艦街車定位

最新文章

Kawasaki「新公升級重機」有譜2025-05-09

台灣福特「新年式旅行家」開賣2025-05-09

Defender D7X-R備戰達卡拉力賽2025-05-09

TOYOTA Corolla Cross美規改款2025-05-09

新一代「TOYOTA 7人座休旅」預計明年見2025-05-09

台灣福斯「新年式T-Cross休旅」登場2025-05-09

藍寶堅尼今年第1季全球銷量出爐2025-05-09

Audi「A6插電式油電雙車型」亮相2025-05-09

Jeep「藍哥」推出復古特仕版2025-05-08

BMW攜手台北當代藝術博覽會2025-05-08

熱門文章

新一代「TOYOTA 7人座休旅」預計明年見2025-05-09

TOYOTA改款「Corolla Cross休旅」歐規突襲亮相2025-05-08

台灣裕隆生產「鴻海、三菱電動車」銷海外2025-05-07

台灣福斯「新年式T-Cross休旅」登場2025-05-09

Volvo「新XC70油電休旅」亮相2025-05-07

台灣「速霸陸Solterra」官網下架2025-05-07

「TOYOTA MPV Sienta」化身露營車空間升級2025-05-06

藍寶堅尼今年第1季全球銷量出爐2025-05-09

TOYOTA Corolla Cross美規改款2025-05-09

Audi「A6插電式油電雙車型」亮相2025-05-09

相關新聞

146.8萬起！台灣福特「25年式旅行家」到港　首增8人座、配備升級

146.8萬起！台灣福特「25年式旅行家」到港　首增8人座、配備升級

首度參加達卡拉力賽　Defender Dakar D7X-R原型車完成測試！

首度參加達卡拉力賽　Defender Dakar D7X-R原型車完成測試！

迪卡儂變潮了！日藝術家「怪誕插畫」平價運動鞋、托特包4店限量開賣

迪卡儂變潮了！日藝術家「怪誕插畫」平價運動鞋、托特包4店限量開賣

「TOYOTA神車」Corolla Cross美規改款！2車頭樣貌、內外都升級

「TOYOTA神車」Corolla Cross美規改款！2車頭樣貌、內外都升級

藍寶堅尼「今年第1季全球銷量出爐」！交車2967輛美國市場最熱賣

藍寶堅尼「今年第1季全球銷量出爐」！交車2967輛美國市場最熱賣

讀者迴響

熱門文章

新一代「TOYOTA 7人座休旅」預計明年見！外觀霸氣空間更勝RAV4

新一代「TOYOTA 7人座休旅」預計明年見！外觀霸氣空間更勝RAV4

TOYOTA改款「Corolla Cross休旅」歐規突襲亮相！全新造型比台灣更搶眼

TOYOTA改款「Corolla Cross休旅」歐規突襲亮相！全新造型比台灣更搶眼

王世堅別罵了！台灣裕隆生產「鴻海、三菱電動車」銷海外　官方對外回應

王世堅別罵了！台灣裕隆生產「鴻海、三菱電動車」銷海外　官方對外回應

89.8萬起、2款車型小漲！台灣福斯「新年式T-Cross休旅」登場

89.8萬起、2款車型小漲！台灣福斯「新年式T-Cross休旅」登場

Volvo「新中型油電休旅」亮相！不吃油可跑200km、空間比XC60大

Volvo「新中型油電休旅」亮相！不吃油可跑200km、空間比XC60大

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

「TOYOTA MPV Sienta」化身露營車空間升級！1.5升油電省油破28km／L

「TOYOTA MPV Sienta」化身露營車空間升級！1.5升油電省油破28km／L

藍寶堅尼「今年第1季全球銷量出爐」！交車2967輛美國市場最熱賣

藍寶堅尼「今年第1季全球銷量出爐」！交車2967輛美國市場最熱賣

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366