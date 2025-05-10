KIA「新7人座MPV」發表！大空間、通風椅　汽柴油動力都有

▲影片來源：KIA India



記者林鼎智／綜合報導

在先前釋出預告後，KIA（起亞）也印度發表「新7人座MPV」Carens Clavis，原廠決定保留Carens車名，同時該車也換上品牌最新設計語彙，像是EV5的頭燈、並且更朝向休旅身型看齊。

▲KIA於印度發表「新7人座MPV」Carens Clavis，提供雙動力、配備不俗。（圖／翻攝自KIA，以下同）



新Carens Clavis的設計靈感，是以Clavis Aurea為出發，在拉丁語中有「金鑰匙」的意思，旨在開啟一段史詩般的旅程、增進家庭關係，因此在空間上Carens Clavis也相當寬敞。配備上則有17吋輪圈、雙模式天窗等。

座艙方面也不錯，除了有雙10.25吋數位儀表、中控螢幕外，也具有雙前座通風座椅、360度環景影像、環艙氛圍燈，另外也提供BOSE音響（8具揚聲器）、Level 2駕駛輔助系統等。

▲Carens Clavis具有最新設計語彙、與EV5十分相似，雙前座還有通風座椅、BOSE音響、天窗等配備。



動力方面則有1.5升汽油、1.5升汽油渦輪、1.5升柴油等選擇，其中自然進氣汽油車型為114匹最大馬力／14.7公斤米扭力，汽油渦輪則是160匹／25.8公斤米扭力，至於柴油引擎則是116匹／25.5公斤米扭力，提供手排、自排變速箱。KIA也提到，新Carens Clavis後續也有望提供電動動力，並且除了印度之外也有望外銷到其他市場。

▲KIA Carens Clavis提供1.5汽油自然進氣、1.5升汽油渦輪以及1.5升柴油引擎，後續也有望推出電動版。